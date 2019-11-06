3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Джинальский хребет: единение с природой

Вид на могучий Эльбрус, альпийские луга, ущелья и смотровая площадка на горе Малое Седло

Вера
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Вера – ваш гид
Вы подниметесь на первую вершину отрога Джинальского хребта — Малое Седло, примостившееся на высоте 1340 метров.

Рассмотрите величественный Эльбрус, впечатлитесь альпийскими лугами и долиной роз, услышите местные легенды и раскроете секреты невероятной природы Ставропольского края!
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Привокзальная площадь
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой

Что вас ожидает

Лучшие виды на Эльбрус, Кисловодск и окрестности
Вы проедете на такси по небольшому ущелью речки Белой, под горой Большое Седло — и вот уже альпийские луга. И это только начало! Во время горной прогулки вам откроются чудесные виды на Эльбрус и Скалистый хребет. А смотровая площадка на горе Малое Седло на высоте 1340 метров позволит не только перевести дух, но и ощутить все величие Кавказских гор.

Живописные места и увлекательные истории
Вы увидите все ущелья Кисловодской долины, маленький уютный городок в кольце хребтов, Олимпийский комплекс, Брежневскую беседку и «синие» камни. Посидите на коленях у бронзового офицера, которого все почему-то принимают за Лермонтова, услышите легенду об амазонках и по уютным тенистым дорожкам спуститесь в Средний парк к его главной достопримечательности — Долине роз. Отдохнете, отведаете знаменитое пятигорское мороженое и отправитесь, по желанию, на Каскадную лестницу или к Нарзанной галерее, где и завершится экскурсия.

Организационные детали

  • Еда, напитки и такси на одном из участков (450 рублей) не включены в стоимость экскурсии.
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь.
  • Рекомендую начинать прогулку как можно раньше — с утра обычно замечательная видимость и можно рассмотреть Эльбрус.
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой
Джинальский хребет: единение с природой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Привокзальная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера
Вера
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вера, я работаю гидом больше 20 лет. Очень люблю свой край, много езжу по Кавказу, предпочитаю неизбитые пути и маршруты. С удовольствием покажу места, где мало людей и много природы. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Вера - профессиональный экскурслвод и эрудированный человек, экскурсия очень понравилась!
2 ноября 2019
Увлекательнейшая экскурсия. Вера мыслящий, глубокий человек с очень интересной подачей материала. 4 часа пролетели на одном дыхании. Хочется ещё раз вернуться в Кисловодск и пройтись по его тропам в сопровождении Веры!
Виталий
15 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Всем рекомендуем посетить. Гид великолепен. Вера интересный рассказчик и профессионал своего дела. Можно расслабиться и получать удовольствие. До новых встреч. Марина и Виталий.

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