3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие виды на Эльбрус, Кисловодск и окрестности

Вы проедете на такси по небольшому ущелью речки Белой, под горой Большое Седло — и вот уже альпийские луга. И это только начало! Во время горной прогулки вам откроются чудесные виды на Эльбрус и Скалистый хребет. А смотровая площадка на горе Малое Седло на высоте 1340 метров позволит не только перевести дух, но и ощутить все величие Кавказских гор.

Живописные места и увлекательные истории

Вы увидите все ущелья Кисловодской долины, маленький уютный городок в кольце хребтов, Олимпийский комплекс, Брежневскую беседку и «синие» камни. Посидите на коленях у бронзового офицера, которого все почему-то принимают за Лермонтова, услышите легенду об амазонках и по уютным тенистым дорожкам спуститесь в Средний парк к его главной достопримечательности — Долине роз. Отдохнете, отведаете знаменитое пятигорское мороженое и отправитесь, по желанию, на Каскадную лестницу или к Нарзанной галерее, где и завершится экскурсия.