Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История 📖 и современность Коломны

Вы побываете в сердце Старой Коломны — на Соборной площади кремля. Рассмотрите Маринкину башню, Пятницкие ворота и раскроете связанные с ними легенды. Доедете до храма Иоанна Предтечи в Городищах, увидите печать Батыя и услышите о героическом князе Романе. А также узнаете, какие названия носила в разные времена центральная улица Октябрьской революции.

Коломна с разных ракурсов

В Мемориальном парке 🌳 вы посетите храм Петра и Павла и выясните, что было на его месте раньше. Далее заглянете в Старо-Голутвинский монастырь и побываете в месте, где Дмитрий Донской собирал войска перед походом на Куликово поле. В завершение полюбуетесь видами на окрестности города с обрывистого берега Оки.

Организационные детали