Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Коломна для мотоциклистов

Проехать по главным местам города и окрестностей в компании местных жителей

Елена
Елена – Гид из Коломны
Не задерживаясь долго в одной точке, мы исследуем всю Коломну: от исторической части до современного центра.

Я расскажу о наших известных земляках и покажу места, связанные с их жизнью.

Раскрою секреты кремля и Старо-Голутвинского монастыря.

А также поделюсь фактами и легендами о знаменательных событиях, происходивших в городе.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏍На мотоцикле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Коломна для мотоциклистов
Коломна для мотоциклистов

Что вас ожидает

История 📖 и современность Коломны
Вы побываете в сердце Старой Коломны — на Соборной площади кремля. Рассмотрите Маринкину башню, Пятницкие ворота и раскроете связанные с ними легенды. Доедете до храма Иоанна Предтечи в Городищах, увидите печать Батыя и услышите о героическом князе Романе. А также узнаете, какие названия носила в разные времена центральная улица Октябрьской революции.

Коломна с разных ракурсов
В Мемориальном парке 🌳 вы посетите храм Петра и Павла и выясните, что было на его месте раньше. Далее заглянете в Старо-Голутвинский монастырь и побываете в месте, где Дмитрий Донской собирал войска перед походом на Куликово поле. В завершение полюбуетесь видами на окрестности города с обрывистого берега Оки.

Организационные детали

  • Мы проводим экскурсию ⛳ вдвоем: за рулем мотоцикла будет мой муж, я — гид и пассажир
  • Экскурсия ⛳ подходит только путешественникам со своими мотоциклами и их пассажирам
Начало и место завершения
🚩 у памятника Дмитрию Донскому
Коломна для мотоциклистов
Коломна для мотоциклистов
Коломна для мотоциклистов
Коломна для мотоциклистов
Коломна для мотоциклистов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я родилась в Коломне и живу здесь уже 48 лет. Люблю свой город и умею нескучно о нем рассказывать, проводя параллели с другими городами страны и одновременно подчеркивая его уникальность. Жду нашей встречи!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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