Елена проводит ещё 1 экскурсию

История 📖 и современность Коломны Вы побываете в сердце Старой Коломны — на Соборной площади кремля. Рассмотрите Маринкину башню, Пятницкие ворота и раскроете связанные с ними легенды. Доедете до храма Иоанна Предтечи в Городищах, увидите печать Батыя и услышите о героическом князе Романе. А также узнаете, какие названия носила в разные времена центральная улица Октябрьской революции.
Коломна с разных ракурсов В Мемориальном парке 🌳 вы посетите храм Петра и Павла и выясните, что было на его месте раньше. Далее заглянете в Старо-Голутвинский монастырь и побываете в месте, где Дмитрий Донской собирал войска перед походом на Куликово поле. В завершение полюбуетесь видами на окрестности города с обрывистого берега Оки.
Организационные детали
Мы проводим экскурсию ⛳ вдвоем: за рулем мотоцикла будет мой муж, я — гид и пассажир
Экскурсия ⛳ подходит только путешественникам со своими мотоциклами и их пассажирам
Начало и место завершения
🚩 у памятника Дмитрию Донскому
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Я родилась в Коломне и живу здесь уже 48 лет. Люблю свой город и умею нескучно о нем рассказывать, проводя параллели с другими городами страны и одновременно подчеркивая его уникальность. Жду нашей встречи!