Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные

Дагестан уникальная и удивительная республика

5
3 отзыва
Дагестан уникальная и удивительная республика.

Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Отдых на Каспийском море
Отдых на Каспийском море
Сможем посидеть на берегу и прогуляться по пляжу, а может быть устроить семейный пикник и любоваться закатом
Самобытная культура
Самобытная культура
Отправимся в древнейший аул Дагестана и познакомимся с уникальным искусством и укладом жизни местных жителей
Гастрономическое путешествие
Гастрономическое путешествие
Попробуем самую вкусную кавказскую кухню
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Отправимся в самое большое и глубокое ущелье России
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Пройдем по следам съёмок легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни»

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 01:00-02:00 часа ночи.

08:00 – 09:00 приезд на Чиркейскую ГЭС.

Завтрак (который взяли с собой из дома).

Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).

При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире.

Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.

У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (доп. плата).

12:00 – 13:00 Обед (доп. плата).

После обеда поднимаемся на смотровые площадки расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента.

Отдых – можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Дербента.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
2 день

Аул Кубачи

09:00 Завтрак (входит в стоимость).

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г. Дербента) на целый день.

Кубачи – это аул в горах Дагестана знаменитый своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия.

Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.

Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий.

По ходу экскурсии будет возможность приобрести в магазинах и у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран (доп. плата).

При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу г. Дербента.

Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).

Аул КубачиАул КубачиАул КубачиАул Кубачи
3 день

Бархан Сары-Кум

Освобождение номеров.

9:00 Завтрак (входит в стоимость).

Выезд на экскурсию г. Дербент.

Крепость «Нарын-кала» – древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу.

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани» и Джума-мечеть (доп. плата входные билеты).

Обед в кафе города (доп. плата 300-400 руб. /чел.)

По дороге, заглянем еще в одно интересное место.

Это знаменитый бархан Сары-Кум – уникальный природный памятник Дагестана (доп. плата входные билеты).

Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.

Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире.

Выше него только Большой Эрг в Сахаре.

Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни».

Возвращение на КМВ ночью с 24:00 – 02:00 ночи.

Бархан Сары-КумБархан Сары-КумБархан Сары-КумБархан Сары-Кум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.

Дети до 14 лет 11 900 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

2 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание – 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды/Махачкалы и обратно
  • Питание: обеды и ужины – 300-700 руб. /чел.
  • Катание на катере по реке Сулак – 1 200 руб. /чел.
  • Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.
  • Входные билеты:г. Дербент (крепость, бани, мечеть) – 500 руб. /чел. Аул Кубачи – 500 руб. /чел. Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел. .
  • Г. Дербент (крепость, бани, мечеть) – 500 руб. /чел.
  • Аул Кубачи – 500 руб. /чел.
  • Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
Место начала и завершения?
г. Лермонтов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей – платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Место и время сбора:

г. Лермонтов, пр-т Лермонтова,"Оргстройпроект" в 23:00;

г. Кисловодск, пр-т Победы, 14 А остановка "Стадион" в 24:00;

г. Ессентуки, Центральный вход в курортный парк (площадь ж/д вокзала) в 00:30;

г. Железноводск, пл. Ленина в 00:30;

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 А "Рома Пицца" в 00:30, возможна встреча в аэропорту;

г. Пятигорск, пр-т Калинина, 102 остановка «Автовокзал" в 01:00;

Встреча туристов по данной программе за дополнительную плату возможна в аэропорту: г. Нальчик (02:30), г. Владикавказ (04:00), г. Махачкала (05:00).

Место и время окончания тура:

Возвращение в города КМВ ориентировочно в 24:00-02:00 часа ночи.

Туристы могут выбрать любую точку посадки и любую точку высадки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 ноя 2022
Поездка отличная!
Е
27 окт 2022
Поездка понравилась, все было хорошо!
Группа подобралась хорошая, было достаточно времени на осмотр всех объектов. Водитель тоже молодец, организовывал всех, старался учесть все пожелания.
Е
31 окт 2022
Это нереальное что-то!!!!! Это лучший отпуск по России!!! Это невероятные впечатления, эмоции!! Здесь нужно побывать, словами не передать!!!!
Рекомендую на 100 из 10!!!

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