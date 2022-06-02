Олеся — ваша команда гидов в Махачкале

Я- Олеся, организатор туров по Кавказу! Красивейшие места ближе чем казалось бы, и их поскорее нужно увидеть, пока они не стали частной Аквадискотекой. Возьми билет, собери чемодан, все остальное мы продумали до мелочей. Мы договорились, нашли, созвонились и устроили все в лучшем виде. Ждем тебя в тур, где все просто, но с душой и теплом момента. На финише Ты получаешь радость от того, что стал частью отличной компании для приключений. Надёжность организации Твоего Путешествия - наш девиз.