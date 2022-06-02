Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет. Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом после 19:00.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:00
Завершение: Махачкала, аэропорт или отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Олеся — ваша команда гидов в Махачкале
Я- Олеся, организатор туров по Кавказу! Красивейшие места ближе чем казалось бы, и их поскорее нужно увидеть, пока они не стали частной Аквадискотекой.
Возьми билет, собери чемодан, все остальное мы продумали до мелочей. Мы договорились, нашли, созвонились и устроили все в лучшем виде. Ждем тебя в тур, где все просто, но с душой и теплом момента. На финише Ты получаешь радость от того, что стал частью отличной компании для приключений. Надёжность организации Твоего Путешествия - наш девиз.