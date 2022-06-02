Дагестан. Всё, что вы должны увидеть

Посетить топовые достопримечательности и насладиться видами

За 4 дня вы побываете в основных знаковых местах республики.

Побегаете по песку Сарыкума, прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу, увидите открыточный пейзаж Сулакского каньона. Мы побродим меж оставшихся домов аула-призрака Гамсутль, заедем в Гуниб. Ощутим себя словно в другом мире, оказавшись в Карадхской теснине. Вы полюбуетесь водопадом Тобот и посмотрите на подземный Салтинский водопад. Дагестан влюбляет в себя в первого взгляда. Едем влюбляться!
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Дагестан. Всё, что вы должны увидеть
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом после 19:00.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:00
Завершение: Махачкала, аэропорт или отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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