Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум

Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана!...

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18 отзывов
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана! Вас ждут головокружительные панорамы со смотровых площадок самого глубокого каньона и прогулка на катере по изумрудным водам среди отвесных скал с водопадами.

По дороге мы заедем на самый большой песчаный бархан Европы, покатаемся на качелях с невероятным видом и пообедаем на базе отдыха «Главрыба».
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон
  • Смотровая площадка в поселке Дубки
  • Песчаная гора Сарыкум
  • Форелевое хозяйство
Сарыкум
Эта уникальный бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее только «Большой эрг» в песках Сахары. На территории Европы и Азии таких барханов нет вовсе. Длина Сарыкума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота — 252 метра. Возраст бархана точно неизвестен, но однозначно не меньше нескольких сотен тысяч лет.
«Главрыба»
После бархана мы отправимся на известную турбазу Дагестана «Главрыба». Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть. По пути на турбазу мы остановимся в посёлки Дубки, чтобы полюбоваться красотами Дагестана с высоты птичьего полета, и около качелей над каньоном, от катания на которых захватывает дух.
Сулакский каньон
Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, водопады и орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами. Здесь сердце замирает от величия и красоты природы. Мы полюбуемся на каньон сверху, а после спустимся, чтобы насладиться умиротворяющей водной прогулкой на катере.

Важно знать:

  • Экскурсия проводится при наборе группы от 4х человек. Уточняйте у гида.

Цены на экскурсию

Для группы 1-17 человек
Взрослый (12+)
2 900 ₽
Детский (0-11 лет)
2 900 ₽
Пенсионный
2 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • билет на катер
  • микроавтобус
  • услуги гида
  • вход на Сарыкум
  • обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 28
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница в 08:00 (сбор группы в 07:45)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник, пятница в 08:00 (сбор группы в 07:45)

Патимат
Патимат
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