Сарыкум

Эта уникальный бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее только «Большой эрг» в песках Сахары. На территории Европы и Азии таких барханов нет вовсе. Длина Сарыкума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота — 252 метра. Возраст бархана точно неизвестен, но однозначно не меньше нескольких сотен тысяч лет.

«Главрыба»

После бархана мы отправимся на известную турбазу Дагестана «Главрыба». Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть. По пути на турбазу мы остановимся в посёлки Дубки, чтобы полюбоваться красотами Дагестана с высоты птичьего полета, и около качелей над каньоном, от катания на которых захватывает дух.

Сулакский каньон

Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, водопады и орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами. Здесь сердце замирает от величия и красоты природы. Мы полюбуемся на каньон сверху, а после спустимся, чтобы насладиться умиротворяющей водной прогулкой на катере.

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