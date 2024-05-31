1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Мурманска до Териберки
Начало: Мурманск (место проживания)
Расписание: Каждый день
2 июля в 17:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья31 мая 2024Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ППолина30 мая 2024все супер. китов, конечно, не встретили, но я думаю, просто рановато приехала. была там 29го мая. гид артем топ. рассказывал
- hhi+7962728 мая 2024Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
- ССветлана27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
- РРенат26 мая 2024Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
- ССергей26 мая 2024Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
- ААлександр24 мая 202417 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех
- ООльга20 мая 2024Огромное спасибо Виталию за профессионализм! Успели посмотреть очень многое, жаль не застали китов. Но группа, которая поплыла после нас, увидела одного, это на удачу. С собой берите еще минимум 5 тысяч на человека. В следующий раз приедем за северным сиянием!
- ЕЕвгения18 мая 2024Экскурсию нам проводил замечательный гид Владимир, остались очень довольны! Организация на высоте, чувствуется что программа хорошо продумана, и в случае чего
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Teriberka-samara»
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