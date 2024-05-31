Teriberka-voronezh – экскурсии в Мурманске

Найдено 19 экскурсий в категории «Teriberka-voronezh» в Мурманске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - бесценное достояние севера
🚗 На машине
Групповая
10 часов
586 отзывов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека
Очарование Териберки и морская прогулка
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620 за человека
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка. Все краски Крайнего Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Териберка: самый лучший день в жизни
Мини-группа
10 часов
25 отзывов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Трансфер из Мурманска до Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из Мурманска до Териберки
Начало: Мурманск (место проживания)
Расписание: Каждый день
2 июля в 17:00
9 000 за всё до 7 чел.
Териберка и киты на краю земли
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Поиск китов в Мурманске и незабываемое приключение в Териберке
Уникальный шанс увидеть китов в естественной среде и исследовать красоты Териберки. Откройте для себя мир морских гигантов и арктическую природу в одной поездке
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
30 июня в 08:00
12 400 за человека
Териберка: незабываемые выходные
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за человека
Впечатляющая Териберка
Групповая
11 часов
53 отзыва
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000 за человека
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Ездили 30 мая. Присоединились к группе уже в Териберке (останавливались здесь). Всё было очень хорошо организовано. Гид интересно рассказывал и помогал с
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    фото. Нам повезло с погодой - к обеду распогодилось и было тепло и ясно. Очень красивая природа в такую погоду. В море одевайтесь теплее - ветер очень холодный и придется находится на улице около 2х часов.

  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    все супер. китов, конечно, не встретили, но я думаю, просто рановато приехала. была там 29го мая. гид артем топ. рассказывал
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    все чётко, по делу. общался с каждым, в общем, поддерживал командный дух. териберка безумнейшая, невероятно красивая. нас везде покатали, все показали, пофоткали. я немного промокла на корабле, рада, что ни гид ни водитель не остались равнодушными, помогли просушить обувь. большая благодарность организаторам и всем, кто присутствовал в тот день. вернусь ещё

  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
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    в чем не отказывали, если кто задержался, устал и т. п., никакого негатива. Замечательные ребята, спасибо большое за незабываемые впечатления! Киты к нам не вышли, они по расписанию не ходят… хД Но… прогулка по морю и без них просто великолепна. И капитан судна, и экскурсоводы, прекрасные люди с любовью относящиеся к своему делу!

  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
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    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    17 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех
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    по домам. Также фирма пошла нам на встречу, когда нужно было перенести экскурсию на один день. Нам повезло с погодой. Мы увидели китов. Сначала плыли 1,5 часа, пришло время возвращаться обратно, тогда капитан сказал, что с соседнего корабля передали, что два кита под нами. Мы подождали 15 минут, и действительно киты стали выплывать:) много раз показали нам свои плавнички.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Огромное спасибо Виталию за профессионализм! Успели посмотреть очень многое, жаль не застали китов. Но группа, которая поплыла после нас, увидела одного, это на удачу. С собой берите еще минимум 5 тысяч на человека. В следующий раз приедем за северным сиянием!
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
    Экскурсию нам проводил замечательный гид Владимир, остались очень довольны! Организация на высоте, чувствуется что программа хорошо продумана, и в случае чего
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    может быть гибкой. Понравилась атмосфера, подача информации, от начала и до конца было интересно слушать и обсуждать, узнали много нового и получили ответы на все свои вопросы, а также увидели насколько природа Заполярья невероятна. Очень повезло увидеть китов (малых полосатиков) и морских котиков, также увидели несколько птичьих базаров. Хочется приехать ещё раз, но уже в летний сезон!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Teriberka-voronezh»

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