Северное сияние на новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Сияние на Новый год» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
На машине
162 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
до 18 чел.
Северное сияние в Мурманске: фото-экскурсия с гидом
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие за Северным сиянием. Вас ждут незабываемые впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Отель Меридиан или по договорённости
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от 5 000 за человека
Полярное сияние - чудо Севера
На машине
196 отзывов
4 часа
Групповая
Полярное сияние - чудо Севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
4 000 за человека
Жажда сияния: найти за 60 минут
На машине
71 отзыв
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Жажда сияния: уникальный шанс увидеть аврору в Мурманске
Впечатляющее путешествие по заснеженным просторам в поисках завораживающего северного сияния
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 21:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 сентября 2024
    Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
    Были на сияние с Виталием - профессионал своего дела! Огромное ему спасибо! Сияние поймали буквально через 10-20 минут, как отъехали
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    от города! Была профессиональная фотосъемка на фоне сияния, успели сфотографироваться и не один раз! Фото были уже на следующий день, также напоили вкусным чаем!! Спасибо за исполненную мечту ❤️

  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
    Понравилась организация. Гиды созваниваются друг с другом, сообщают друг другу информацию, постоянно мониторят всевозможные параметры. У меня был гид Павел,
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    как я понимаю, прогноз в этот день был никакой, но он за 4 часа всё-таки сделал это и я увидел первое в моей жизни сияние. Настоящие охотники!

  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2024
    Полярное сияние - чудо Севера
    Наша поездка оказалась самой настоящей охотой за северным сиянием! Около 22 часов мы выдвинулись на поиски. Да,нас сразу предупредили,что ездить будем
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    много и долго… Сначала это казалось забавным, потом смирение,а в конце и вовсе разочарование,что не получилось никак его поймать,потому что Луна светила как прожектор, а с другой стороны облака. Стали посещать мысли,что нас просто катают в темноте….. резкий тормоз и команда от гида: быстро выходим СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ! Наконец-то мы его поймали 🤣 решило нас побаловать за столь длительное упорство 😃 многие успели сфотографироваться на проф. камеру гида,кто-то просто снимал на телефон, но главная цель была достигнута!) И неважно,что это было в 3 часа ночи - оно того стоило:) Как говорил наш водитель: шанс есть всегда)

  • В
    Виктор
    20 сентября 2024
    Полярное сияние - чудо Севера
    Все четко, оперативно, профессионально и своевременно. Нас подобрали возле отеля, вывезли из городской засветки, увидели северное сияние, поделали фоток, все
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    понравилось. Если хотите качественные фото, не помешает захватить с собой штатив и хороший смартфон или даже фотик. В целом впечатления и эмоции положительные, настоятельное рекомендую!

  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Были на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
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    респект, терпеливо и морозно нас фотографировал по несколько раз, сколько раз хотели столько и фотографировал. Из своих личных пожеланий хотелось чтобы предложили туалет перед длительным отъездом и горячее питье. Автобус холодный был.

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Это было лучшее, что можно увидеть! Яркое, мощное, продолжительное сияние! Гид Игорь очень старался показать максимум возможного, активно фотографировал участников тура.
  • Л
    Лариса
    29 февраля 2024
    Охота за Северным Сиянием
    За чем охотились, то и поймали. Было круто. Гид Павел очень понравился, было интересно, азартно и весело.
  • Т
    Татьяна
    21 февраля 2024
    Охота за Северным Сиянием
    Спасибо большое гидам! Организовали охоту за сиянием! Предложили перенести дату поездки на более активное время для сияния! Гид Артем очень интересно и с увлечением рассказывал про свой край! Поездка удалась! Сияние, пусть и не совсем большое, но поймали!
  • А
    Анна
    19 февраля 2024
    Охота за Северным Сиянием
    Сияние увидели, фото сделали. За саму экскурсию и впечатления ставлю 5, за организацию 3. Среднее арифметическое - 4))) Началось с того,
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    что я забронировала поездку за месяц и внесла предоплату на сайте. И меня в результате едва не забыли забрать! Мне пришлось самой несколько раз названивать организаторам и спрашивать, где машина. Обещанное начало в 20-00, меня забрали в 21-30, и то после звонков. Лучше тогда писать, что это примерное начало. Потом начались разборки из-за того, что не видели мою предоплату и требовали оплатить полную сумму, но, к счастью, у меня была с собой распечатка с сайта, где прописано «предоплата внесена». В описании экскурсии обещаны нормальные фото на профессиональный фотоаппарат — в результате оказалось, что фотоаппаратов на всех не хватает и у нашего водителя его нет. К счастью, у меня нормальный телефон - айфон 15 отлично «вытягивает» ночные снимки. А вот обладателям дешевых гаджетов пришлось несладко) Совершенно случайно поймали сотрудника из той же конторы с фотоаппаратом, он сделал фото и нам. А могли и не поймать. Сама экскурсия, повторюсь, без нареканий. Отвезли и вернули на то же место, по пути рассказали про Мурманск, напоили горячим чаем.

  • Л
    Любовь
    8 февраля 2024
    Полярное сияние - чудо Севера
    Помимо того, что нам удалось поймать сияние, хочу поделиться впечатлением от отдыха с гидом, потому что на это влияют сами
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    люди, а не природа. Моим гидом в этой поездке был Александр, и его общество, и конечно, очень интересное общество других туристов, что были с нами, пришлись идеально на вечер первого дня в Мурманске. Мы общались, смеялись, кричали песни в машине и легко коротали время в ожидании очередной вспышки сияния. Гид знал, где лучше наблюдать это природное явление и также сделал для нас классные фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние на Новый год»

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  3. Жажда сияния: найти за 60 минут
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Памятник Ждущей
  8. Набережная
  9. Долина Славы
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сияние на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 429 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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