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что я забронировала поездку за месяц и внесла предоплату на сайте. И меня в результате едва не забыли забрать! Мне пришлось самой несколько раз названивать организаторам и спрашивать, где машина. Обещанное начало в 20-00, меня забрали в 21-30, и то после звонков. Лучше тогда писать, что это примерное начало. Потом начались разборки из-за того, что не видели мою предоплату и требовали оплатить полную сумму, но, к счастью, у меня была с собой распечатка с сайта, где прописано «предоплата внесена». В описании экскурсии обещаны нормальные фото на профессиональный фотоаппарат — в результате оказалось, что фотоаппаратов на всех не хватает и у нашего водителя его нет. К счастью, у меня нормальный телефон - айфон 15 отлично «вытягивает» ночные снимки. А вот обладателям дешевых гаджетов пришлось несладко) Совершенно случайно поймали сотрудника из той же конторы с фотоаппаратом, он сделал фото и нам. А могли и не поймать. Сама экскурсия, повторюсь, без нареканий. Отвезли и вернули на то же место, по пути рассказали про Мурманск, напоили горячим чаем.