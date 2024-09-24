4 часа
Фотопрогулка
до 18 чел.
Северное сияние в Мурманске: фото-экскурсия с гидом
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие за Северным сиянием. Вас ждут незабываемые впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Отель Меридиан или по договорённости
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от 5 000₽ за человека
4 часа
Групповая
Полярное сияние - чудо Севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
4 000₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Жажда сияния: уникальный шанс увидеть аврору в Мурманске
Впечатляющее путешествие по заснеженным просторам в поисках завораживающего северного сияния
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 21:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 сентября 2024Были на сияние с Виталием - профессионал своего дела! Огромное ему спасибо! Сияние поймали буквально через 10-20 минут, как отъехали
- ААлександр23 сентября 2024Понравилась организация. Гиды созваниваются друг с другом, сообщают друг другу информацию, постоянно мониторят всевозможные параметры. У меня был гид Павел,
- ЮЮлия23 сентября 2024Наша поездка оказалась самой настоящей охотой за северным сиянием! Около 22 часов мы выдвинулись на поиски. Да,нас сразу предупредили,что ездить будем
- ВВиктор20 сентября 2024Все четко, оперативно, профессионально и своевременно. Нас подобрали возле отеля, вывезли из городской засветки, увидели северное сияние, поделали фоток, все
- ЕЕлена18 апреля 2024Увидеть незабываемое Северное СияниеБыли на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
- ЮЮлия25 марта 2024Увидеть незабываемое Северное СияниеЭто было лучшее, что можно увидеть! Яркое, мощное, продолжительное сияние! Гид Игорь очень старался показать максимум возможного, активно фотографировал участников тура.
- ЛЛариса29 февраля 2024Охота за Северным СияниемЗа чем охотились, то и поймали. Было круто. Гид Павел очень понравился, было интересно, азартно и весело.
- ТТатьяна21 февраля 2024Охота за Северным СияниемСпасибо большое гидам! Организовали охоту за сиянием! Предложили перенести дату поездки на более активное время для сияния! Гид Артем очень интересно и с увлечением рассказывал про свой край! Поездка удалась! Сияние, пусть и не совсем большое, но поймали!
- ААнна19 февраля 2024Охота за Северным СияниемСияние увидели, фото сделали. За саму экскурсию и впечатления ставлю 5, за организацию 3. Среднее арифметическое - 4))) Началось с того,
- ЛЛюбовь8 февраля 2024Полярное сияние - чудо СевераПомимо того, что нам удалось поймать сияние, хочу поделиться впечатлением от отдыха с гидом, потому что на это влияют сами
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние на Новый год»
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