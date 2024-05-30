К Кристина Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶

И Илья Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)

h hi+79627 Териберка: арктическая сказка на краю земли Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре

С Светлана Териберка с выходом в Баренцево море читать дальше в чем не отказывали, если кто задержался, устал и т. п., никакого негатива. Замечательные ребята, спасибо большое за незабываемые впечатления! Киты к нам не вышли, они по расписанию не ходят… хД Но… прогулка по морю и без них просто великолепна. И капитан судна, и экскурсоводы, прекрасные люди с любовью относящиеся к своему делу! Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни

Р Ренат Териберка: арктическая сказка на краю земли читать дальше очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам! Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон

С Сергей Териберка: арктическая сказка на краю земли Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!

А Александр Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей читать дальше по домам. Также фирма пошла нам на встречу, когда нужно было перенести экскурсию на один день. Нам повезло с погодой. Мы увидели китов. Сначала плыли 1,5 часа, пришло время возвращаться обратно, тогда капитан сказал, что с соседнего корабля передали, что два кита под нами. Мы подождали 15 минут, и действительно киты стали выплывать:) много раз показали нам свои плавнички. 17 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех

А Анжелика Териберка с выходом в Баренцево море читать дальше Кольском крае, за вежливость, доброжелательность, создание теплой атмосферы. Спасибо нашему водителю Алексею за то, что вез нас бережно и аккуратно в чистое и тепле. Всех вам благ! Вы делаете мир счастливым. Большое спасибо за чудесную экскурсию, вкусный ягель и массу впечатлений. Отдельная благодарность нашему замечательному гиду, Павлу, за интереснейшую лекцию о

О Ольга Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей Огромное спасибо Виталию за профессионализм! Успели посмотреть очень многое, жаль не застали китов. Но группа, которая поплыла после нас, увидела одного, это на удачу. С собой берите еще минимум 5 тысяч на человека. В следующий раз приедем за северным сиянием!