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и увлекательные рассказы об истории Нижнего, которому совсем недавно исполнилось целых 800 лет. Если вы хотите не только интеллектуально обогатиться, но и с пользой для своего здоровья провести время, то жду вас на своих экскурсиях. Маруся на связи!