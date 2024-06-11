Мы пройдём по местам, где раньше обитали представители городского дна, рассмотрим купеческие дома и прогуляемся по нашей главной барной улице — Рождественской.
А в конце экскурсии посетим один из ресторанов, где можно будет продегустировать блюда местной кухни. Такая программа — отличный вариант знакомства с городом и его гастрономической составляющей!
А в конце экскурсии посетим один из ресторанов, где можно будет продегустировать блюда местной кухни. Такая программа — отличный вариант знакомства с городом и его гастрономической составляющей!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Улица Кожевенная — уютная и тихая улочка, где ранее ютилось городское дно
- Площадь Народного Единства — самая молодая площадь города с богатой историей
- Улица Рождественская — старейшая улица города с доходными домами нижегородских купцов, уютными двориками и множеством кафешек и баров
Вы узнаете:
- Как жилось низшим слоям общества, какой жаргон они использовали и в какие злачные места ходили
- Что ели нижегородские купцы
- В чём особенности архитектуры строгановского барокко
- Чем знаменита «афера века»
- И многое другое
После прогулки отправимся на дегустацию блюд местной кухни: вас ждут закуски, горячее и десерт. Официанты расскажут об их особенностях, а я — об истории здания, в котором находится ресторан.
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия по городу (1,5 ч) и посещение ресторана с дегустацией трёх блюд (1 ч). Напитки оплачиваются отдельно.
- Программа подходит для участников от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Нижнем Новгороде
Всем привет! Меня зовут Маруся. По образованию я историк-искусствовед, являюсь членом Нижегородской гильдии экскурсоводов, а также веду спортивный образ жизни. Я решила объединить два моих любимых увлечения, а именно бегЗадать вопрос
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