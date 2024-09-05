На Рождество – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Петрозаводску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 5 чел.
Урочище Чертов стул и финский суп
Пешая
123 отзыва
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
9 сен в 10:30
11 сен в 10:30
от 2 500 за человека
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
На автобусе
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 сентября 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Отличная экскурсия. Гид молодец, провела мероприятие на пять баллов. Суп великолепен на берегу озера, очень понравилось. Рекомендую
  • В
    Виктория
    27 августа 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Дарья - замечательный организатор и талантливый человек. С душой относится к своему делу. Угощение, которое Дарья приготовила участникам путешествия, выше всех похвал. Спасибо за чудесную экскурсию!
    Дарья - замечательный организатор и талантливый человек. С душой относится к своему делу. Угощение, которое Дарья
  • С
    Софья
    27 августа 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Все очень понравилось! Дарья прекрасный гид, все показала, рассказала и накормила. Большое ей спасибо!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Л
    Лилиана
    27 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Все понравилось, очень интересно и познавательно.
  • Э
    Элла
    24 августа 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации - всё вовремя, и подача
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    машины, и возвращение, при этом достаточно времени на объектах. Рассказывает Роман интересно, ну а поскольку нам ещё и с природой повезло, то впечатления остались незабываемые.

    Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации -Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации -Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации -
  • С
    Сергей
    22 августа 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    С семьёй ездили на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это было незабываемое приключение! Роман оказался настоящим специалистом, который
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    с энтузиазмом делился интересными фактами и историями о каждом месте, которое мы посещали. Экскурсия была прекрасно организована. Удивительно, как много интересного можно узнать о Карелии и её истории. Экскурсия подарила нам массу положительных эмоций и впечатлений! Спасибо Роману за такую замечательную возможность!

  • Л
    Людмила
    18 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - замечательный, любящий свой город экскурсовод. Не смотря на дождик, всё прошло интересно и я узнала много нового о Петрозаводске. Спасибо большое. Для себя назвала Петрозаводск городом исполнения желаний.
  • И
    Иван
    16 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Людмила Федоровна - замечательный экскурсовод и приятнейший человек. Было очень интересно, познавательно и дружески. Большое спасибо!
    Людмила Федоровна - замечательный экскурсовод и приятнейший человек. Было очень интересно, познавательно и дружески. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Фантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели о выборе. Рассказы очень интересные. Спасибо огромное.
    Фантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели оФантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели оФантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели о

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На Рождество»

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  1. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
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  3. Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Водопад Кивач
  4. Марциальные воды
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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