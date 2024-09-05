А Александр Урочище Чертов стул и финский суп Отличная экскурсия. Гид молодец, провела мероприятие на пять баллов. Суп великолепен на берегу озера, очень понравилось. Рекомендую

В Виктория Урочище Чертов стул и финский суп Дарья - замечательный организатор и талантливый человек. С душой относится к своему делу. Угощение, которое Дарья приготовила участникам путешествия, выше всех похвал. Спасибо за чудесную экскурсию!

С Софья Урочище Чертов стул и финский суп Все очень понравилось! Дарья прекрасный гид, все показала, рассказала и накормила. Большое ей спасибо!

Л Лилиана Обзорная экскурсия по Петрозаводску Все понравилось, очень интересно и познавательно.

Э Элла Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I читать дальше машины, и возвращение, при этом достаточно времени на объектах. Рассказывает Роман интересно, ну а поскольку нам ещё и с природой повезло, то впечатления остались незабываемые. Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации - всё вовремя, и подача

С Сергей Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I читать дальше с энтузиазмом делился интересными фактами и историями о каждом месте, которое мы посещали. Экскурсия была прекрасно организована. Удивительно, как много интересного можно узнать о Карелии и её истории. Экскурсия подарила нам массу положительных эмоций и впечатлений! Спасибо Роману за такую замечательную возможность! С семьёй ездили на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это было незабываемое приключение! Роман оказался настоящим специалистом, который

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И Иван Обзорная экскурсия по Петрозаводску Людмила Федоровна - замечательный экскурсовод и приятнейший человек. Было очень интересно, познавательно и дружески. Большое спасибо!