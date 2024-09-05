2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Петрозаводску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборТайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
9 сен в 10:30
11 сен в 10:30
от 2 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 сентября 2024Отличная экскурсия. Гид молодец, провела мероприятие на пять баллов. Суп великолепен на берегу озера, очень понравилось. Рекомендую
- ВВиктория27 августа 2024Дарья - замечательный организатор и талантливый человек. С душой относится к своему делу. Угощение, которое Дарья приготовила участникам путешествия, выше всех похвал. Спасибо за чудесную экскурсию!
- ССофья27 августа 2024Все очень понравилось! Дарья прекрасный гид, все показала, рассказала и накормила. Большое ей спасибо!
- ЛЛилиана27 августа 2024Все понравилось, очень интересно и познавательно.
- ЭЭлла24 августа 2024Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации - всё вовремя, и подача
- ССергей22 августа 2024С семьёй ездили на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это было незабываемое приключение! Роман оказался настоящим специалистом, который
- ЛЛюдмила18 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Юлия - замечательный, любящий свой город экскурсовод. Не смотря на дождик, всё прошло интересно и я узнала много нового о Петрозаводске. Спасибо большое. Для себя назвала Петрозаводск городом исполнения желаний.
- ИИван16 августа 2024Людмила Федоровна - замечательный экскурсовод и приятнейший человек. Было очень интересно, познавательно и дружески. Большое спасибо!
- ННаталья7 августа 2024Фантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели о выборе. Рассказы очень интересные. Спасибо огромное.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На Рождество»
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