Artem проводит ещё 5 экскурсий

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Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала

Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края

Artem
Artem – Гид из Петрозаводска
За пределами России заповедник часто включают в топ-10 лучших направлений страны, и в поездке вы поймете, что эту оценку дали не зря! Я покажу сокровища горного парка, отвезу к самому высокому водопаду республики, открою фантастический ракурс на шхеры с горы ⛰️ Хийденвуори и секретные нетуристические места.

Я также расскажу о Ладожской Карелии в 19-20 века и знаменитых людях, ее любивших.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала

Что вас ожидает

Притягательная сила Северного Приладожья
В путешествии вы поймете, чем издавна так привлекали красоты местной природы. Я расскажу об известных личностях, отдыхавших здесь в дореволюционные времена — среди них была и семья Рерих. Об эпохе после развала империи, когда земли стали частью Финляндии, и до Зимней войны здесь обосновались знаменитые врачи и архитекторы. А также об основанном позже советском доме композиторов, создании легендарной песни «Долго будет Карелия сниться» и других интересных фактах об окрестностях Ладоги.

Мраморное чудо, водопады и шхеры
На реке Тохмайоки вы осмотрите живописный каскад водопадов Ахвенкоски, а чуть позже — самый высокий водопад в Карелии Белые мосты. Откроете прекрасный вид на Ладожские шхеры с вершины горы ⛰️ Хийденвуори и локации, которые не входят в маршруты больших туристических групп, но раскрывают настоящую Карелию. А на территории горного парка Рускеала вы узнаете о добыче мрамора для Зимнего дворца и Исаакиевского собора, изучите впечатляющие фасады каньонов, сможете проплыть на лодочке по водоему, образованному в мраморном карьере, и исследовать подземные пейзажи заповедника.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии 🧭. Если вы не на своей машине, я предложу свой транспорт — 6000 рублей за 1-3 человек — или микроавтобус для больших групп. Пробег составляет около 600 км.
  • Входной билет 🎫 в парк 🌳 Рускеала также оплачивается дополнительно — 300 рублей/человека, дети до 7 лет идут бесплатно
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Artem
Artem
Хотите увидеть Петрозаводск и легендарную Карелию? Познакомиться с природой и историей? Обращайтесь, с большим увлечением вам в этом помогу!
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Artem проводит ещё 5 экскурсий

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