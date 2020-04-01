Данил проводит ещё 3 экскурсии

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  3. День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью

Путешествие к малочисленному народу в поисках культурного кода Северо-Западной Руси

Данил
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Данил – ваш гид
Я живу в центре Сетомаа и в этот день стану вашим проводником по дивному краю.

Вы увидите пейзажи Изборска с открыток, пройдете по «секретным тропам» к бывшему монастырю в тихой Мальской долине и побываете в гостях в деревне сето — этот народ говорит на своем наречии, исповедует православие, но чтит бога праотцов-язычников, и бережно хранит свою культуру.
6880 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Изборск
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День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью

Что вас ожидает

Изборск, что древнее Пскова и Москвы
Путешествие начнется в Изборске, где издревле соседствовали славяне и финны. На Труворовом Городище мы поговорим о людях, которые уже в 7 веке ставили здесь крепкие дома с частоколами. Вы полюбуетесь видами, которые не меняются сотни лет, и поразитесь размерам и форме каменного Труворова Креста. Следом спустимся к Словенским ключам — водопадам, шумящим у холодного озера, где круглый год плавают белые лебеди. И конечно, исследуем Изборскую крепость — неприступную 7-вековую цитадель на отвесной скале.

Мальский монастырь в заповедной долине
Деревенская дорога выведет нас к синим куполам монастыря на дне глубокой лощины. Это удивительно гармоничное место считали священным задолго до прихода первых монахов. Рядом с православным храмом на старом погосте мы отыщем надгробия с латинскими надписями. Это могилы народа сето, для которых бывший монастырь — важнейшее сакральное место. Я расскажу об его истории и местных крестьянских традициях.

Как живут полуверцы-сето?
Вы увидите это в сетосской деревушке Сигово на полпути между Изборском и границей с Эстонией. Двор одной из здешних семей — старинный дом, каменный амбар, окрестные сады и огороды — превратился в интереснейший этнографический музей. Экскурсии здесь проводят женщины-сето, для которых традиционная культура — не теория, почерпнутая из книг, но часть жизни, помноженная на собственный опыт. Вам расскажут, сколько варежек вяжет девушка-сето перед свадьбой, дадут примерить традиционный костюм, споют песню для розжига печи и при желании научат эту печь топить, а заодно варить на ней сетосский сыр с тмином. После этого нас ждет чаепитие с традиционными пирогами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в городе Изборск, куда вам нужно добраться самостоятельно. По запросу я могу организовать для вас трансфер.
  • Между основными пунктами перемещаемся на машине (переезды 15 мин.), но при этом довольно много ходим пешком по деревенским тропинкам
  • Экскурсия не проводится на майские, ноябрьские и новогодние праздники
  • Экскурсия для большего количества человек возможна по запросу

Дополнительные расходы

  • Билеты в Изборскую крепость: 100 р. полный/ 50 р. льготный
  • Билеты в музей сето: 200 р. полный/ 100 р. льготный
  • При необходимости транспорт:
    — по маршруту (до 6 мест) — 100 р. с человека
    — трансфер Псков-Изборск-Псков (до 6 мест) — 1500 р.
  • Для компаний от 6 человек в музее могут приготовить сытный крестьянский обед и устроить мастер-класс по сыроварению
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Изборск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
Привет! Мне 37 лет, девять из которых я писал для GEO, National-Geographic, «Афиши-МИР». Объехав по работе почти всю страну, в 2015 с женой и детьми я поселился на хуторе близ Изборска. И здесь впервые почувствовал себя дома. Я не люблю экскурсии, но обожаю путешествия. Поэтому приглашаю вас в путешествие по Изборску и живописным окрестностям — на пару часов или дней. Показываю самые живописные тропы, знакомлю с местными жителями — фермерами и ремесленниками, а из множества исторических фактов — выбираю действительно важные и интересные. Псковская земля для меня — не учебник истории и не житие святого. А книжка с иллюстрациями Васнецова, которую вам когда-то читали на ночь. До встречи!
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