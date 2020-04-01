Данил проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Изборск, что древнее Пскова и Москвы

Путешествие начнется в Изборске, где издревле соседствовали славяне и финны. На Труворовом Городище мы поговорим о людях, которые уже в 7 веке ставили здесь крепкие дома с частоколами. Вы полюбуетесь видами, которые не меняются сотни лет, и поразитесь размерам и форме каменного Труворова Креста. Следом спустимся к Словенским ключам — водопадам, шумящим у холодного озера, где круглый год плавают белые лебеди. И конечно, исследуем Изборскую крепость — неприступную 7-вековую цитадель на отвесной скале.

Мальский монастырь в заповедной долине

Деревенская дорога выведет нас к синим куполам монастыря на дне глубокой лощины. Это удивительно гармоничное место считали священным задолго до прихода первых монахов. Рядом с православным храмом на старом погосте мы отыщем надгробия с латинскими надписями. Это могилы народа сето, для которых бывший монастырь — важнейшее сакральное место. Я расскажу об его истории и местных крестьянских традициях.

Как живут полуверцы-сето?

Вы увидите это в сетосской деревушке Сигово на полпути между Изборском и границей с Эстонией. Двор одной из здешних семей — старинный дом, каменный амбар, окрестные сады и огороды — превратился в интереснейший этнографический музей. Экскурсии здесь проводят женщины-сето, для которых традиционная культура — не теория, почерпнутая из книг, но часть жизни, помноженная на собственный опыт. Вам расскажут, сколько варежек вяжет девушка-сето перед свадьбой, дадут примерить традиционный костюм, споют песню для розжига печи и при желании научат эту печь топить, а заодно варить на ней сетосский сыр с тмином. После этого нас ждет чаепитие с традиционными пирогами.