Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Старинные Печоры — сакральный центр и эстонский город

В первую очередь, Печоры ассоциируются со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем. Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей 📖 крепостных стен с башнями. Побываете в знаковом духовном центре, где более 500 лет не прерывалась молитва. А также узнаете интересные факты о жизни города, который 20 лет находился в составе Эстонской республики.

Форпост Пскова и былинная долина

В маршрут прекрасно вписывается Изборск с крепостью 14 века — настоящий музей 🖼 под открытым небом. Вы посетите Труворово городище, где увидите древние поклонные православные кресты с языческими ритуальными камнями и услышите предания о брате легендарного Рюрика. Посетите Словенские ключи, где я расскажу о местных поверьях, и вы сможете загадать желания. Окинете взглядом просторы Изборско-Мальской долины и откроете один из самых известных форпостов на западной границе, удивительный памятник псковского оборонного зодчества.

Организационные детали