Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Печоры-Петсери и древний Изборск

Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами

Алёна
Алёна – Гид из Пскова
В Печорах вы познакомитесь с ценными памятниками крепостного и церковного зодчества, посетите единственную русскую обитель, где молитвы не прекращались 500 лет, и узнаете, как повлиял на облик города эстонский период.

А в былинном Изборске послушаете предания о легендарном Труворе и откроете богатую историю 📖 одного из самых монументальных сооружений национальной архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск

Что вас ожидает

Старинные Печоры — сакральный центр и эстонский город
В первую очередь, Печоры ассоциируются со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем. Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей 📖 крепостных стен с башнями. Побываете в знаковом духовном центре, где более 500 лет не прерывалась молитва. А также узнаете интересные факты о жизни города, который 20 лет находился в составе Эстонской республики.

Форпост Пскова и былинная долина
В маршрут прекрасно вписывается Изборск с крепостью 14 века — настоящий музей 🖼 под открытым небом. Вы посетите Труворово городище, где увидите древние поклонные православные кресты с языческими ритуальными камнями и услышите предания о брате легендарного Рюрика. Посетите Словенские ключи, где я расскажу о местных поверьях, и вы сможете загадать желания. Окинете взглядом просторы Изборско-Мальской долины и откроете один из самых известных форпостов на западной границе, удивительный памятник псковского оборонного зодчества.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на транспорте путешественника
  • Для посещения храмов необходимо помнить о традиционных правилах, касающихся одежды
  • Удобная обувь в походе по Изборско-Мальской долине будет очень кстати
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск
Печоры-Петсери и древний Изборск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Меня зовут Алёна. Я окончила Псковский пединститут. Со студенческих лет показываю гостям Псков и рассказываю о событиях, произошедших на этой земле, их причинах и последствиях. Работаю в образовательном туристическом центре, который занимается повышением квалификации гидов, активно сотрудничаю со школьниками. До встречи!
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