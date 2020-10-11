2 отзыва оставили туристы

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«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы

О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике

5
2 отзыва
Екатерина
Екатерина – экскурсионное агентство из Пскова
В двух часах езды от Пскова «наше все» провел годы, ставшие знаковыми в его творчестве.

«Борис Годунов», «Я помню чудное мгновенье»...

здесь родилось больше ста культовых произведений.

В усадьбах вы прикоснетесь к настоящей литературной святыне, узнаете о знаковом периоде Михайловской ссылки, послушаете истории 📖 о буднях Александра Сергеевича и увидите пейзажи, которыми когда-то любовался сам поэт.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы

Что вас ожидает

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»
В родовом имении матери Пушкин, усадьбе Михайловское, вы познакомитесь с его поэтической родиной и местом духовного становления. Заглянете в глубины истории 📖, когда землю подарила прадеду поэта еще Елизавета Петровна. Рассмотрите воссозданный быт 19 века в доме-музее и увидите тот самый кабинет, где рождались шедевры русской литературы. В легендарном домике няни невозможно будет не вспомнить о роли Арины Родионовны в жизни гения. А в мемориальном парке 🌳 вы пройдете по сохранившейся липовой аллее Керн и Еловой алее, где давно заученные наизусть строки, кажется, сами звучат в воздухе.

«Приют, сияньем муз одетый»
В усадьбе Тригорское вы исследуете владения друзей Пушкина — место, ставшее для него вторым домом в годы ссылки. Поговорим о стихотворениях, посвященных обитателям усадьбы, тригорских реалиях «Евгения Онегина» и о том, почему имение Осиповых-Вульф еще называют домом Лариных. В парке, на берегу реки Сороти, вы увидите знаменитую скамью Онегина и еще один знакомый образ — дуб у Лукоморья. А также взглянете на солнечные часы, пройдетесь по липовой аллее и услышите истории о горячо любимой Пушкиным бане, где он проводит множество летних вечеров.

Святогорский монастырь
В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта. В монастыре вы рассмотрите три чудотворных иконы и услышите, в чем загадка святогорских колоколов. И, конечно, посетите место захоронения Пушкина, где узнаете о чудесном спасении могилы, заминированной во время Великой отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед 400 руб. и входные билеты 🎫 в 2 усадьбы: 800 руб. /взрослых, 700 руб. /пенсионеров и студентов, 300 руб. /детей до 16 лет. А также пропуск на автомобиль 500 руб. и аренда транспорта (при необходимости) 6500 руб.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» — поездка в Пушкинские горы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем уже более семи лет и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней Псковской земле!
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2 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Благодарны гиду Елене за проведённую экскурсию! Елена прекрасный рассказчик, профессионально владеет материалом, узнали много интересных фактов из жизни владельцев усадеб Михайловское и Тригорское и, конечно, о жизни А. С. Пушкина в Михайловском. Закончилась экскурсия в усадьбе Тригорское, что оказалось очень удобно, рядом находится городище Воронич, посетили это место самостоятельно.
13 сентября 2020
Экскурсия нам очень понравилась, организована хорошо. С гидом очень повезло. У нас было интересное и увлекательное путешествие. Остались довольны.

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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