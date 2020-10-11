2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»

В родовом имении матери Пушкин, усадьбе Михайловское, вы познакомитесь с его поэтической родиной и местом духовного становления. Заглянете в глубины истории 📖, когда землю подарила прадеду поэта еще Елизавета Петровна. Рассмотрите воссозданный быт 19 века в доме-музее и увидите тот самый кабинет, где рождались шедевры русской литературы. В легендарном домике няни невозможно будет не вспомнить о роли Арины Родионовны в жизни гения. А в мемориальном парке 🌳 вы пройдете по сохранившейся липовой аллее Керн и Еловой алее, где давно заученные наизусть строки, кажется, сами звучат в воздухе.

«Приют, сияньем муз одетый»

В усадьбе Тригорское вы исследуете владения друзей Пушкина — место, ставшее для него вторым домом в годы ссылки. Поговорим о стихотворениях, посвященных обитателям усадьбы, тригорских реалиях «Евгения Онегина» и о том, почему имение Осиповых-Вульф еще называют домом Лариных. В парке, на берегу реки Сороти, вы увидите знаменитую скамью Онегина и еще один знакомый образ — дуб у Лукоморья. А также взглянете на солнечные часы, пройдетесь по липовой аллее и услышите истории о горячо любимой Пушкиным бане, где он проводит множество летних вечеров.

Святогорский монастырь

В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта. В монастыре вы рассмотрите три чудотворных иконы и услышите, в чем загадка святогорских колоколов. И, конечно, посетите место захоронения Пушкина, где узнаете о чудесном спасении могилы, заминированной во время Великой отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед 400 руб. и входные билеты 🎫 в 2 усадьбы: 800 руб. /взрослых, 700 руб. /пенсионеров и студентов, 300 руб. /детей до 16 лет. А также пропуск на автомобиль 500 руб. и аренда транспорта (при необходимости) 6500 руб.