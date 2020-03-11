150 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Изборск старше Москвы, Пскова, Владимира и претендует на звание родины русского государства. Любая фотография отсюда – готовая иллюстрация к народным былинам. А от древности крепостных стен и храмов кружится голова. Здесь среди сногсшибательных видов и в обилии исторических фактов важно не потеряться. Я помогу.
Что вас ожидает
Начнем с главного – холма, высотой с 14-этажный дом – Труворова Городища. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск – тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин. А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
У Труворово креста – предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, зимующих на Городищенском озере (захватите для этого хлеб!).
Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели – здесь все впечатляет.
Поднимемся на самую старую крепостную башню – Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов.
Зайдем в Никольский собор XIV века – один из старейший храмов Псковской земли. Службы в нем не прекращаются почти 700 лет.
После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, вкусно жарят судаков из Псковского озера, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».
Организационные детали
Входные билеты в Изборскую крепость (100 р.), обед в кафе (по желанию). Доставка из Пскова в Изборск и обратно (40 минут на автобусе или такси).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в Изборске, на перекрестке Минской и Печорской улиц.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома.
Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!
Мы были компанией из 4 взрослых и 5 детей в Изборске прошлым летом, в августе, Данил провел прекрасную и очень увлекательную экскурсию и по крепости и ее окрестностям. И детям и взрослым всё очень понравилось, спасибо!
Татьяна
4 марта 2020
Несмотря на непогоду, снег, экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Спасибо большое Данилу.
Нина
12 января 2020
Экскурсия очень понравилась, гид рассказывал интересно, про Изборск мы узнали когда-то в школе, теперь, спустя много лет решили взглянуть своими глазами, впечатлились, да и кое- что услышали впервые. Крепость в хорошем состоянии и окрестности необычные, красивое озеро, а в нем лебеди. Всем рекомендую, не пожалеете.
Екатерина
10 января 2020
Очень рекомендую взять эту экскурсию в Изборск всем, кто окажется в Пскове! Даниил прекрасно разработал маршрут пешеходной прогулки по самым живописным местам этой небольшой, но такой насыщенной историческими памятниками деревеньке. Он ответил на все наши вопросы, рассказал множество интересных фактов и легенд об этих местах и терпеливо подождал, пока мы немного пофотографируем (а там есть, что запечатлеть). Это был наш первый опыт индивидуальной экскурсии, и он удался!
Галина
9 января 2020
Мы были на экскурсии 3 января. Спасибо Даниилу, что откликнулся показать нам Изборск в праздники. Всем советуем обязательно в Изборске ходить с экскурсоводом. Если бы мы не договорились бы с Даниилом, то вообще бы и не поняли - что же такое Изборск. Спасибо за экскурсию- все было очень познавательно.
Мария
7 января 2020
Спасибо Данилу за отличную экскурсию! Смог заинтересовать детей- они запомнили и рассказали родственникам почти весь материал! Отвечал на все вопросы, доступно излагал материал. Грамотно составлен маршрут. Четко соблюдены временные рамки. Всем друзьям и знакомым буду рекомендовать гида Данила- ведь самостоятельная прогулка не будет такой увлекательной.
Анна
7 января 2020
Экскурсия была очень интересна! Познавательна! И подана Данилом на отлично!!! Спасибо огромное за новые и прекрасные впечатления!
Анна
6 января 2020
Замечательная экскурсия! Гид Данил очень интересно рассказывает, не торопится, отвечает на все вопросы. Спасибо большое!)
Ольга
5 января 2020
Двухчасовая экскурсия была составлена так, что мы смогли познакомиться с основными достопримечательностями. Мы не стояли подолгу на одном месте( Погода не позволяла и гид учёл это обстоятельство), но и не потеряли рассказа в движении. И взрослые и дети были довольны прогулкой, рассказом и общением. Все, а вкусы и запросы были разными, остались очень довольны. Кроме самой Экскурсии, мы получили советы по путешествиям в окрестностях, что помогло нам составить лучшую программу пребывания в Изборске. Мы благодарны Данилу за экскурсию и, безусловно, будем рекомендовать его всем нашим знакомым. Спасибо!
Наталья
5 января 2020
Изборск, в компании нашего гида Данила, очаровал нас самобытной архитектурой и,поистине, поэтическими пейзажами. Прекрасный историк и отличный рассказчик Данил, неспешно и увлекательно погрузил нас в историю крепости со времен ее заложения и "железного" противостояния до сегодняшних дней. Деликатно коснулся темы православия и духовности. Очень рекомедую экскурсию тем, кто хочет разглядеть неброскую красоту этой жемчужины Псковской земли, в компании увлекательного собеседника. Покормить плюшевых изборских котиков и купить ремесленную гастрономию время тоже останется.)) Из Пскова на местном такси доехали за полчаса (около 600 руб).
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Мальской монастырь – лесная обитель, будто сошедшая с картин Васнецова, находится между Изборском и Печорами. Красивейшее место с многовековой историей, его легко пропустить – прячется в стороне от дороги. Мы приглашаем заглянуть в Мальскую долину – край, составляющий душу Псковской земли.
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот. Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным, мы предлагаем надеть треккинговые кроссовки, и отправиться на прогулку по живопиcным изборским холмам.
Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю
Предлагаю вам начать изучение Пскова с начала, то есть с того места, где город зарождался — с Псковского Кремля. Не думайте, что посещать Псковский Кремль интересно только воцерковленным людям. Вдохновение здесь смогут найти и ценители шедевров архитектуры — могущества градостроения, и поклонники военного зодчества, и любители великолепных исторических панорам.
Погрузиться в историю старинной неприступной крепости и рассмотреть ее с лучших ракурсов
Расположенный на скалистом мысе, с высокими толстыми стенами из серого известняка и белоснежным Троицким собором, псковский Кремль сегодня так же прекрасен, как в годы расцвета города. Вы увидите все его знаковые места и услышите многовековую историю, события которой повлияли на все государство.
Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля
На моей экскурсии Псков не станет для вас просто ещё одним древним русским городом. Я расскажу о его прошлом в общем контексте истории России. Основной упор будет на периоде Средних веков и раннего нового времени — поговорим о том, как жили люди, о церковной архитектуре и о военной славе Пскова, вспомним великие имена. Фоном для рассказов станут Псковский кремль, мощная Покровская башня и центральные достопримечательности.
Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство
Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу и многовековую историю Пскова: эта экскурсия станет полноценным первым знакомством. Город откроет вам двери своего исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой. Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью. Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Древнерусский город невозможно красив и обаятелен, и именно россыпь белокаменных церквей, которые тянутся вереницей с Крещения Руси до наших дней, делают его таким. Вы посетите около десяти религиозных построек разных эпох, узнаете, как формировалась знаменитая школа псковских зодчих, а также изучите ценные домонгольские фрески и редкие звонницы с колокольнями.