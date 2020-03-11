150 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Двухчасовая экскурсия была составлена так, что мы смогли познакомиться с основными достопримечательностями. Мы не стояли подолгу на одном месте( Погода не позволяла и гид учёл это обстоятельство), но и не потеряли рассказа в движении. И взрослые и дети были довольны прогулкой, рассказом и общением. Все, а вкусы и запросы были разными, остались очень довольны. Кроме самой Экскурсии, мы получили советы по путешествиям в окрестностях, что помогло нам составить лучшую программу пребывания в Изборске. Мы благодарны Данилу за экскурсию и, безусловно, будем рекомендовать его всем нашим знакомым. Спасибо!