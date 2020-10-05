1 отзыв оставили туристы

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Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры

Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря

5
1 отзыв
Екатерина
Екатерина – экскурсионное агентство из Пскова
За один день вы посетите два древних города северо-западной России — былинный Изборск и самобытные Печоры.

Вы откроете предания Труворова городища, прогуляетесь 👣 к Словенским ключам и пройдете по боевым ходам Изборской крепости.

А во второй части поездки проникнете в историю 📖 Псково-Печерского монастыря и отыщете овеянные легендами Святые пещеры.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 55004 950 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры

Что вас ожидает

Тропы древнего Изборска
Сперва мы направимся в один из старейших городов северо-запада России. Вы перенесетесь на страницы «Повести временных лет» и узнаете о жизни Изборска с середины 10 века. В нашей программе:

  • Труворово городище — вы осмотрите место первого поселения славян-кривичей, увидите Никольскую церковь ⛪ 16-18 вв. и с высокого мыса окинете взглядом всю Изборско-Мальскую долину;
  • Труворов крест с сохранившейся выбитой надписью «Царь, Славы, Ника, Иисус Христос». Здесь поговорим о легендах, окружающих это место.
  • Тысячелетние Словенские ключи и Городищенское озеро, на котором круглый год можно встретить лебедей;
  • Крепость на Жеравьей Горе 14 века с боевыми башнями, ловушками и тайниками. Вы сможете прогуляться 👣 по потайным ходам, раскрыть секреты цитадели и подняться на смотровую площадку на башне Луковка.

От Печор до Петсери — и обратно
Следом вы окажетесь в старинном русском городе Печоры, примостившемся на западной кромке границы России. Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Мы рассмотрим каменные стены и башни 16 века, откроем тайны обнаруженных в 14 веке Святых пещер. И, конечно, поговорим о легендах монастыря и богатой истории 📖 города, который за несколько столетий успел сменить имя, побывать в составе Эстонии и вернуться к истокам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашейкоманды
  • Дополнительно оплачиваются: входной билет 🎫 в Изборскую крепость — 100 руб., обязательное пожертвование в монастырь — 500 руб. (от 1 до 5 человек). Обед по желанию — 450 руб. с человека.
  • Экскурсия проводится на вашем транспорте, или транспорт оплачивается дополнительно по предварительной заявке
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Из Пскова — в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем уже более семи лет и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней Псковской земле!
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1 отзыв оставили туристы

5 октября 2020
Большое спасибо Ирине за интереснейшую и содержательную по информации экскурсию в Псково-Печерский монастырь и Старый Изборск! Всем рекомендую!!!

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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