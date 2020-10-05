1 отзыв оставили туристы

Тропы древнего Изборска Сперва мы направимся в один из старейших городов северо-запада России. Вы перенесетесь на страницы «Повести временных лет» и узнаете о жизни Изборска с середины 10 века. В нашей программе:
Труворово городище — вы осмотрите место первого поселения славян-кривичей, увидите Никольскую церковь ⛪ 16-18 вв. и с высокого мыса окинете взглядом всю Изборско-Мальскую долину;
Труворов крест с сохранившейся выбитой надписью «Царь, Славы, Ника, Иисус Христос». Здесь поговорим о легендах, окружающих это место.
Тысячелетние Словенские ключи и Городищенское озеро, на котором круглый год можно встретить лебедей;
Крепость на Жеравьей Горе 14 века с боевыми башнями, ловушками и тайниками. Вы сможете прогуляться 👣 по потайным ходам, раскрыть секреты цитадели и подняться на смотровую площадку на башне Луковка.
От Печор до Петсери — и обратно Следом вы окажетесь в старинном русском городе Печоры, примостившемся на западной кромке границы России. Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Мы рассмотрим каменные стены и башни 16 века, откроем тайны обнаруженных в 14 веке Святых пещер. И, конечно, поговорим о легендах монастыря и богатой истории 📖 города, который за несколько столетий успел сменить имя, побывать в составе Эстонии и вернуться к истокам.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашейкоманды
Дополнительно оплачиваются: входной билет 🎫 в Изборскую крепость — 100 руб., обязательное пожертвование в монастырь — 500 руб. (от 1 до 5 человек). Обед по желанию — 450 руб. с человека.
Экскурсия проводится на вашем транспорте, или транспорт оплачивается дополнительно по предварительной заявке
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем уже более семи лет и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней Псковской земле!