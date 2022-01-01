Групповая экскурсия в Печоры и Изборск

Мечтаете побывать в древнем городище варягов и кривичей

Мечтаете побывать в древнем городище варягов и кривичей?..

тогда Вам в Изборск.

Удивительная красота этих мест, от которых захватывает дух, история, которую Изборск ведёт с 862 года, тайны и легенды старинной крепости.

Мы отправимся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — жемчужину не только Псковской земли, но и всей России.

Вы узнаете историю монастыря и его боевое прошлое, о старцах и «чудесах», как в самые тяжёлые времена монастырь устоял и ни на день не закрывался, а также почему Печоры называют Петсери.
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
  • Труворово городище
  • Словенские ключи
  • Крепость XIV в.

Программа:

  • Выезд на экскурсию «Крепостное зодчество Псковщины».
  • Знакомство с историей и развитием русского оборонного зодчества — крепостями XIV в. (Изборск) и XVI в. (Печоры), действующим Печорским монастырем — 60 км от Пскова.
  • Приезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Знакомство со святынями и достопримечательностями. Датой основания монастыря принято считать 1473 года, именно тогда была освещена первая Успенская церковь. «Богом зданные пещеры» монастыря сегодня большой некрополь, веками оставаясь нетленными здесь обрели покой свыше десяти тысяч человек. За всю свою историю монастырь ни разу не был закрыт. Мы познакомимся с его историей, узнаем, как возводилась крепость вокруг монастыря, какие старцы там жили и какие чудеса происходили.
  • Обед (дополнительная плата)
  • Прибытие в Изборск, осмотр крепости XIV в. на Жеравьей горе, прогулка к святым источникам «Славянским ключам». Вы узнаете все тайны строительства крепости, сможете самостоятельно подняться на боевые башни и спуститься к тайному ходу к воде и увидеть место, куда 862 году прибыл легендарный Трувор. А также не забудьте взять угощение для лебедей, которые круглый год живут на Городищенском озере.
  • Прибытие в Псков
  • Только для группы на 5 января: музей малочисленного народа Сето. Мастер-класс по сыроварению, экскурсия по дому — музею, новогодняя программа, подарки, чаепитие с пирогами и дегустация сыра.

Цены на экскурсию

Для группы 15-35 человек
Билет
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа
Что не входит
  • входной билет в Изборскую Крепость: 100₽ взрослые/50₽ пенсионеры/ дети бесплатно
  • комплексный обед 450₽
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Ленина,1 (памятник Ленину)
Завершение: пл. Ленина,1 (памятник Ленину), гид с табличкой «Фабрика экскурсий»
Когда и сколько длится?
Когда: 3, 4, 5, 6 января 2022 в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

3, 4, 5, 6 января 2022 в 9:00

Фабрика-Экскурсий
Фабрика-Экскурсий
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