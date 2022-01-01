Мечтаете побывать в древнем городище варягов и кривичей?..



тогда Вам в Изборск.



Удивительная красота этих мест, от которых захватывает дух, история, которую Изборск ведёт с 862 года, тайны и легенды старинной крепости.



Мы отправимся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — жемчужину не только Псковской земли, но и всей России.



Вы узнаете историю монастыря и его боевое прошлое, о старцах и «чудесах», как в самые тяжёлые времена монастырь устоял и ни на день не закрывался, а также почему Печоры называют Петсери.