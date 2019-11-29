169 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Предания старины

Я расскажу, как Псков благодаря легенде попал на карту России, как Пскову удалось спастись во время атаки войск Стефана Батория и расскажу, что такое «гостиная сотня», какой псковский купец в нее входил и какие его злодеяния сохранились в народной памяти. Вы узнаете, зачем псковичи ждут тень князя, растерзанного рыцарями, на древней башне и при чем тут Александр Невский. Какие тайны у княжны, ждущей спасителя в подземелье с сокровищами; как нечистая сила отучила псковского мастерового от крепких напитков; какие крепостные стены сложены руками средневековых псковичей, а какие — поздняя реконструкция.

Цари и крокодилы

Я проведу вас через древние ворота в крепостной стене путем Ивана Грозного, ехавшего с опричниками истреблять псковичей после расправы над новгородцами, и расскажу здесь историю псковского юродивого, в одиночку спасшего город от гнева грозного царя. А на берегу реки Великой вы узнаете, откуда в северном городе взялись крокодилы — об их появлении под стенами местного кремля написал однажды псковский летописец. Еще узнаете, почему псковичей называют скобарями со времен Петра I, и заодно вложите на счастье монетку в раскрытую ладонь бронзового Скобаря в одном из городских парков. Кроме того, я дам всю необходимую информацию для самостоятельного осмотра города: как удобнее передвигаться по Пскову, где вкусно и недорого (очень вкусно и дорого) поесть, как сами псковичи предпочитают развлекаться, какими двумя разными способами увидеть город с высоты и что еще интересного можно посмотреть.