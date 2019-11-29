169 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Официальные истории и народные предания знаковых мест города

Юлия
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Юлия – ваш гид
На этой экскурсии по достопримечательностям Пскова вы взглянете на город и его историю с нового ракурса — через легенды, связанные с его знаковыми местами.

Во время экскурсии я расскажу реальные истории достопримечательностей и их предания — таким образом вы узнаете официальные и народные изложения произошедшего и поймете, как тесно переплетены они между собой.
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча — у Ольгинской часовни
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У этой экскурсии169 отзывов
4.94
Легенды Пскова
Легенды Пскова

Что вас ожидает

Предания старины
Я расскажу, как Псков благодаря легенде попал на карту России, как Пскову удалось спастись во время атаки войск Стефана Батория и расскажу, что такое «гостиная сотня», какой псковский купец в нее входил и какие его злодеяния сохранились в народной памяти. Вы узнаете, зачем псковичи ждут тень князя, растерзанного рыцарями, на древней башне и при чем тут Александр Невский. Какие тайны у княжны, ждущей спасителя в подземелье с сокровищами; как нечистая сила отучила псковского мастерового от крепких напитков; какие крепостные стены сложены руками средневековых псковичей, а какие — поздняя реконструкция.

Цари и крокодилы
Я проведу вас через древние ворота в крепостной стене путем Ивана Грозного, ехавшего с опричниками истреблять псковичей после расправы над новгородцами, и расскажу здесь историю псковского юродивого, в одиночку спасшего город от гнева грозного царя. А на берегу реки Великой вы узнаете, откуда в северном городе взялись крокодилы — об их появлении под стенами местного кремля написал однажды псковский летописец. Еще узнаете, почему псковичей называют скобарями со времен Петра I, и заодно вложите на счастье монетку в раскрытую ладонь бронзового Скобаря в одном из городских парков. Кроме того, я дам всю необходимую информацию для самостоятельного осмотра города: как удобнее передвигаться по Пскову, где вкусно и недорого (очень вкусно и дорого) поесть, как сами псковичи предпочитают развлекаться, какими двумя разными способами увидеть город с высоты и что еще интересного можно посмотреть.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в выходные дни и в дни государственных праздников. Конкретную дату можем обговорить в личной переписке.
  • Могу забрать вас в отеле или встретимся в начальной точке прогулки у Ольгинской часовни
  • Продолжительность экскурсии: 2,5 — 3 часа. Протяженность маршрута: 4,5 километра в пределах исторического центра Пскова. Маршрут можно преодолеть пешком или на вашем транспорте.
  • Обратите внимание, что стоимость экскурсии рассчитана на взрослых участников прогулки. Дети до 10 лет идут бесплатно.
  • Вход в Кремль платный: Группа 1-5 человек – 200 рублей. Группа 6-10 человек – 500 рублей.
Легенды Пскова
Легенды Пскова
Легенды Пскова
Легенды Пскова
Легенды Пскова
Легенды Пскова
Легенды Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у Ольгинской часовни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я журналист, по образованию филолог. Я люблю Псков и хочу, чтобы он запомнился гостям как одно из самых красивых и интересных мест России. Экскурсия для меня - возможность рассказать увлекательные истории о своем городе, поделиться любовью к нему с гостями.
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169 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Антон
29 ноября 2019
Юлия - отличный и артистичный рассказчик, энтузиаст своего города.
Субъективно - мало информации, но супруга говорит - самое то. Подходит для детей - дочке было интересно.
26 августа 2019
Юлия замечательный рассказчик, которая погружает вас в историю Пскова через легенды и предания. При этом историческая основа сохраняется, все важные этапы истории города мы затронули. Признаюсь, мы приехали не подготовленными туристами: мне еще в школе убили любовь к истории края бесконечными зазубриваниями дат, скучными текстами учебников. И я со школьных времен так и не вернулась к этой теме, вот только сейчас начинаю интересоваться, благо книги хорошие появились, фильмы снимают. Перед экскурсией я постаралась почитать википедию, но отложилось мало. После экскурсии, когда просматривала историю Пскова заново, благодаря экскурсии сухие тексты с датами, именами и событиями воспринимаются совсем по другому. Юле спасибо за то, что делится своей любовью к городу и краю.
25 июля 2019
Наш гид Юля заражает любовью к своему родному городу, не возможно не полюбить его после такого представления. По Кремлю мы уже гуляли до экскурсии, вроде бы много увидели, но с Юлей узнали много интересных фактов, прочувствовали жизнь древнего города, как будто побывав в тех давних временах. Гордость за своих предков, поданная с таким блеском в глазах, вызывает уважение и заставляет по другому увидеть этот город! Юля, спасибо огромное за экскурсию!
30 июня 2019
Экскурсия была очень интересная. Хотелось бы включить в экскурсию Спасо- мирожский монастырь..Рассказаны легенды о Пскове живым, образным языкрм. Спасибо за экскурсию !
23 июня 2019
Интересная, увлекательная экскурсия. Юлия очень интересно рассказывала историю Пскова, много нового узнали для себя.
18 июня 2019
Ходили на экскурсию всей семьёй. Юлия очень увлечённый, эмоциональный и интересный рассказчик. Мы узнали много интересного об истории города и Руси. Нам очень понравилось.
17 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Юлия очень приветлива и доброжелательная. Информация была интересная и при этом вся экскурсия не утомительная, прошла на одном дыхании. Маршрут хорошо продуман. Я бы рекомендовала Юлию своим друзьям при посещении Пскова.
15 июня 2019
Огромное спасибо Юлии за познавательный рассказ о Пскове. Время пронеслось незаметно. Буду рекомендовать данного экскурсовода своим знакомым.
6 июня 2019
Спасибо огромное Юлии за экскурсию! Было интересно не только взрослым, но и сыну 10 лет. Очень энергично, эмоционально. Юлия учла все наши пожелания. Много впечатлений, много новых знаний. Смело берите с собой детей.
27 мая 2019
Юля провела для нас отличную обзорную экскурсию по Пскову. Экскурсия длилась более 2,5 часов - мы не заметили как пролетело время: отлично построен маршрут, показаны все главные достопримечательности Пскова, интересный рассказ о каждой.
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