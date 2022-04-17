На границе времён (4 дня) из Москвы

Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем

Авторский тур
Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем.

Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы
На границе времён (4 дня) из Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Имение Пушкина - Михайловское
  • Свято-Успенский Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
  • Спасо-Елеазаровский монастырь
  • Талабские острова
  • О. им. Залита
  • О. им. Белова
  • Усадьба Ореховно
  • Собор Рождества Христова
  • Памятники гражданской архитектуры г. Себеж
  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Труворово городище
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Что вас ожидает:

    «Есть в озере Псковском три острова чудных… »
    Так пишут старинные книги о Талабах. И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии Вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров», а также прогулка по острову Белов — настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу.
    По пути в Псков Вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В XX веке, со сменой государственного режима — монастырь был закрыт, монахи — расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение.

    Город посреди озёр и европейский сад

    Город Себеж стоит в границах национального парка, посреди озёр Себежское и Орно, поэтому нередко его называют ещё и озёрной столицей Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют этих мест граничат с живописными ландшафтами и завораживающими пейзажами, которые вы непременно оцените в этой поездке. В рамках экскурсии вы узнаете, почему город называют псковской Венецией, осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники Себежа и познакомитесь с находками археологов. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город.
    Ещё одна достопримечательность этого края — Усадьба Ореховно. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного, открыт для посетителей. Его создатель — обладатель престижной премии European Garden Award — ландшафтный архитектор Александр Гривко. Здесь прошло его детство, а спустя годы он вернулся на псковскую землю, чтобы создать при небольшом замке невероятной красоты парк с изящными фонтанами, клумбами и аллеями, беседками и гротами. И всё это в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте.
    Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
    Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».
    Жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
    В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

    Важная информация:

      Правила посещения Псковской области:

      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов,

      совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:

      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Встреча и проводы на ж/д вокзале
      • Размещение в отеле (3 ночи, номер выбранной категории)
      • Экскурсия в Пушкинские горы
      • Экскурсия на Талабские острова
      • Экскурсия в город Себеж и усадьбу Ореховно
      • Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
      • Экскурсия в Изборск и Печоры
      • Входные билеты на платные объекты
      • Пакет питания: 4 завтрака + 4 обеда
      • Трансферы по программе
      Что не входит
      • Ж/д билеты
      • Личные расходы
      Место начала и завершения?
      ул. Вокзальная, д. 23, Псков
      Когда и сколько длится
      Когда: 10.06 / 23.06 / 21.07 / 18.08 / 15.09 / 29.09.2022
      Экскурсия длится около 3 дней 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
      Важная информация
      • Правила посещения Псковской области:
      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • С 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • С 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов
      • Совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      10.06 / 23.06 / 21.07 / 18.08 / 15.09 / 29.09.2022

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

      👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура⚙️НеобычныеГорыМихайловское🗽ДостопримечательностиПушкинские ГорыЭкскурсии на Талабские острова🧳Экскурсионные туры3-дневныеИзборск и Печеры

      Еще несколько похожих предложений в Пскове

      Пушкинский заповедник - приют спокойствия, трудов и вдохновения
      8 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Мария
      5
      6 отзывов
      Пушкинский заповедник - приют спокойствия, трудов и вдохновения
      Родовое имение Пушкиных, могила поэта и «дом Лариных» - путешествие по местам великой истории
      6 500 за 1-20 чел.
      По местам Михайловской ссылки Пушкина
      9 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Анна
      5
      30 отзывов
      По местам Михайловской ссылки Пушкина
      Побывать в усадьбах Михайловское, Тригорское и других уголках Пушкиногорья, связанных с именем поэта
      11 700 за 1-19 чел.
      Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
      6 часов
      Индивидуальная
      Никита
      5
      23 отзыва
      Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
      Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века
      4 550 за 1-20 чел.
      В Пушкинские горы - за вдохновением поэта
      10 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Лада
      4.6
      11 отзывов
      В Пушкинские горы - за вдохновением поэта
      Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
      1 650 за 1 человека
      Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
      9 часов
      Индивидуальная
      Гиды
      5
      2 отзыва
      Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
      Мы побываем в самых примечательных, самых пушкинских уголках, оказавших большое влияние на творчество Александра
      от 10 000 за 1-10 чел.
      Пушкинские горы: по местам великого поэта
      10 часов
      Индивидуальная
      Русский
      4
      8 отзывов
      Пушкинские горы: по местам великого поэта
      Наша экскурсия будет проходить в музее-заповеднике А. С
      6 900 за 1-18 чел.
      Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
      8 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Наталья
      5
      65 отзывов
      Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
      Найти места из произведений Пушкина и увидеть имения и парки глазами поэта
      7 150 за 1-10 чел.
      Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
      10 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Александра
      4.8
      75 отзывов
      Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
      Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений
      2 000 за 1 человека
      В Пушкинский заповедник из Пскова
      9 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Лада
      4.8
      5 отзывов
      В Пушкинский заповедник из Пскова
      Побывать в атмосферных местах Михайловской ссылки и прикоснуться к важнейшему этапу биографии поэта
      7 000 за 1-15 чел.
      Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
      7 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Александра
      Нет отзывов
      Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
      Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
      3 900 за 1 человека
      Дворянские усадьбы Пушкиногорья - источник вдохновения Пушкина
      9 часов
      Индивидуальная
      Радмилла
      Нет отзывов
      Дворянские усадьбы Пушкиногорья - источник вдохновения Пушкина
      Мы проедем по усадьбам Пушкиногорья: Петровское, Михайловское, Тригорское, посетим Успенский Монастырь, где похоронен
      от 10 400 за 1-4 чел.
      «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские горы
      8 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Екатерина
      5
      29 отзывов
      «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские горы
      О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
      7 500 за 1-5 чел.
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Пскове
      ХОРОШО
      🇷🇺
      ТАМ