Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта

Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального...

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1 отзыв
Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском.
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта

Что вы увидите 🤩

  • Усадьба Михайловское
  • Дом-музей А. С. Пушкина
  • Михайловский парк
  • Усадьба Тригорское
  • «Дом Лариных» в Тригорском
  • Святогорский монастырь
  • Некрополь Ганнибалов-Пушкиных
Об экскурсии
«Вновь я посетил… » — писал Александр Сергеевич Пушкин, наслаждаясь красотами своего родового имения и печалясь о том, как быстротечно время.
Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина.
Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения.
Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском.
Организационные моменты
  • Начать экскурсию можно в любом удобном для вас месте в черте города
  • При необходимости мы предоставим транспорт за дополнительную плату

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-3 человекДля группы 4-6 человекДля группы 7-17 человек
На транспорте туристов
6 400 ₽
На транспорте гида
12 500 ₽
15 000 ₽
18 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида
Что не входит
  • Транспортные услуги (вы можете передвигаться на своем автомобиле или мы можем подобрать для вас транспорт за дополнительную плату)
  • Входные билеты в усадьбы Михайловское и Тригорское: 800 рублей — взрослые, 700 рублей — пенсионеры, 300 рублей — дети
  • Пропуск для автомобиля на территорию музея-заповедника: 200 рублей
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения
Псков, пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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