Об экскурсии

«Вновь я посетил… » — писал Александр Сергеевич Пушкин, наслаждаясь красотами своего родового имения и печалясь о том, как быстротечно время.

Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина.

Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения.

Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском.

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