В сопровождении профессионального гида вы побываете в природно-ландшафтном музее-заповеднике, в усадьбах Михайловское, Тригорское и в Святогорском монастыре.

В усадьбе поэта - Михайловское вы прогуляетесь по парку XVIII века, который был основан дедом поэта Осипом Ганнибалом, сыном "арапа Петра Великого". В усадебном доме познакомитесь с жизнью семьи Пушкиных и их предков Ганнибалов, увидите кабинет поэта, где Александр Сергеевич во время ссылки написал более 100 произведений.

В усадьбе друзей поэта - Тригорском, узнаете о семье Осиповых-Вульф.

Прогуляетесь по дорожкам английского приусадебного парка в стиле романтизма, увидите и солнечные часы, дуб "уединенный" и скамью Онегина с завораживающим видом на реку Сороть, и баньку, где проходили поэтические вечера поэта Пушкина и его друзей.

Посетите древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского Собора покоится гений русской поэзии.

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