Путешествие в Пушкинские горы

5
4 отзыва
Путешествие в Пушкинские горы
Путешествие в Пушкинские горы
Путешествие в Пушкинские горы
Путешествие в Пушкинские горы
Путешествие в Пушкинские горы
Путешествие в Пушкинские горы
Путешествие в Пушкинские горы

Что вы увидите 🤩

  • усадьба Михайлоское
  • усадьба Тригорское
  • Святогорский монастырь с могилой А. С. Пушкина
В сопровождении профессионального гида вы побываете в природно-ландшафтном музее-заповеднике, в усадьбах Михайловское, Тригорское и в Святогорском монастыре.
В усадьбе поэта - Михайловское вы прогуляетесь по парку XVIII века, который был основан дедом поэта Осипом Ганнибалом, сыном "арапа Петра Великого". В усадебном доме познакомитесь с жизнью семьи Пушкиных и их предков Ганнибалов, увидите кабинет поэта, где Александр Сергеевич во время ссылки написал более 100 произведений.
В усадьбе друзей поэта - Тригорском, узнаете о семье Осиповых-Вульф.
Прогуляетесь по дорожкам английского приусадебного парка в стиле романтизма, увидите и солнечные часы, дуб "уединенный" и скамью Онегина с завораживающим видом на реку Сороть, и баньку, где проходили поэтические вечера поэта Пушкина и его друзей.
Посетите древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского Собора покоится гений русской поэзии.
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Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
взрослые 16+(без питания)
1 000 ₽
Детский
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги профессионального гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты в 2 усадьбы 800 р. взрослый, 700 р. пенсионер, 300 р. школьник
  • обед (по желанию) 400 р.
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Псков, Пароменская, 4
Завершение: Псков
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9.30 или 10.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По субботам в 9.30 или 10.30

Континент. Б.
Континент. Б.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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