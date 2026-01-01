Короткие прогулки СПб (выходные) – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Короткие прогулки СПб (выходные)» в Санкт-Петербурге, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Музыкальные теплоходы
На теплоходе
3 часа
375 отзывов
Групповая
Начало: Синопская наб.,28
Расписание: ежедневно в 23.30
2 мая в 23:45
3 мая в 23:45
1790 ₽ за человека
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией (18+)
Пешая
4 часа
53 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Начало: Ул. Садовая дом 37, метро Сенная площадь
Расписание: См. расписание
2700 ₽ за человека
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Пешая
2 часа
301 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Начало: Московский пр-т, д. 1 (у фонтана)
Расписание: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00,16:00
1000 ₽ за человека
К Ксении Блаженной на Васильевский остров
2 часа
-
10%
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: Ул. Одоевского, д. 29
Расписание: Ежедневно в 11:30
1935 ₽2150 ₽ за человека
Жандарм империи. Петербург Бенкендорфа
Пешая
2 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
1900 ₽2000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Короткие прогулки СПб (выходные)»

Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Эрмитаж;
  3. Набережная;
  4. Невский проспект;
  5. Дворцовая площадь;
  6. Петропавловская крепость;
  7. Зимний дворец;
  8. Спас на Крови;
  9. Медный всадник;
  10. Царское село.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Короткие прогулки СПб (выходные)" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 2700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 765 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Короткие прогулки СПб (выходные)», 765 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май