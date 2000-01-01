Что вы увидите
- Петропавловский собор
- Владимирский собор
- Башня ветров
- Дом, где жили адмиралы Корнилов и Нахимов
- Здание Константиновского реального училища
- Синопский спуск
- Штаб Черноморского флота РФ
Во время прогулки вы увидите и узнаете:
•самый необычный православный храм
•последнюю квартиру адмирала Корнилова
•зачем была построена Башня ветров
•почему французы не бомбили одно из зданий
- на какой улице осталась брусчатка
- первое название городского холма
- Если экскурсия ⛳ будет вечерней, то она закончится закатом на набережной Севастополя. Если будем гулять 👣 субботним или воскресным утром, то обязательно заглянем на блошиный рынок.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры)
Начало
🚩 ул. Ленина, 76 (у детской библиотеки)
Место завершения
🏁 площадь Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Д.
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