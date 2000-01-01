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Тайны городского холма Севастополя

4.9
15 отзывов
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Севастополя
Пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по центру Севастополя с гидом-проводником.

Я покажу вам все главные достопримечательности 🏛️ города.

Неспешно прогуляемся по тихому центру Севастополя.

Мы пройдемся по Центральному городскому холму, заглянем в уютные дворики, потрогаем столетнюю брусчатку, посчитаем котиков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Тайны городского холма Севастополя
Тайны городского холма Севастополя

Что вы увидите

  • Петропавловский собор
  • Владимирский собор
  • Башня ветров
  • Дом, где жили адмиралы Корнилов и Нахимов
  • Здание Константиновского реального училища
  • Синопский спуск
  • Штаб Черноморского флота РФ

Во время прогулки вы увидите и узнаете:

    •самый необычный православный храм
    •последнюю квартиру адмирала Корнилова
    •зачем была построена Башня ветров
    •почему французы не бомбили одно из зданий
    • на какой улице осталась брусчатка
    • первое название городского холма
    • Если экскурсия ⛳ будет вечерней, то она закончится закатом на набережной Севастополя. Если будем гулять 👣 субботним или воскресным утром, то обязательно заглянем на блошиный рынок.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (питание, напитки, сувениры)
    Начало
    🚩 ул. Ленина, 76 (у детской библиотеки)
    Место завершения
    🏁 площадь Нахимова
    Тайны городского холма Севастополя
    Тайны городского холма Севастополя
    Тайны городского холма Севастополя
    Тайны городского холма Севастополя
    Тайны городского холма Севастополя

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Д.
    Елена Д.
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    15 отзывов оставили туристы

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