Елена Д. – Гид из Севастополя

Пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по центру Севастополя с гидом-проводником.



Я покажу вам все главные достопримечательности 🏛️ города.



Неспешно прогуляемся по тихому центру Севастополя.



Мы пройдемся по Центральному городскому холму, заглянем в уютные дворики, потрогаем столетнюю брусчатку, посчитаем котиков.