Прикоснитесь к русской истории!

Если вы скучали на уроках истории 📖 в школе, если от дат вас бросает в дрожь, а имена князей перепутались в голове, если вы ни за что не вспомните, кто чей сын или брат — вам сюда.

Прошагайте тропами русских правителей. Посмотрите на Суздаль глазами простых горожан девятнадцатого столетия. В этом путешествии мы подойдем к русской истории с нешкольной, нетривиальной стороны.

Что посетим:

Торговая площадь,

Древние валы 11 века,

Суздальский Кремль,

Покровский женский монастырь.

Организационные детали: