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Нескучный Суздаль: тропами русских правителей

5
9 отзывов
Юлия П.
Юлия П. – Гид из Суздаля
Любили ли вы уроки истории? Скорее всего нет — столько имен, дат, событий.

Все это надо держать в голове! Но мы готовы изменить ваше мнение и показать, что история 📖 — интересное занятие.

Мы отправляемся в Суздаль.

Город 🏙️ не тронутый временем.

Оборонительные валы, кремль, резиденция Долгорукого… И все это без скучных заученных фраз из учебников!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Нескучный Суздаль: тропами русских правителей
Нескучный Суздаль: тропами русских правителей

Что вы увидите

  • Торговая площадь
  • Древние валы XI века
  • Суздальский Кремль
  • Покровский женский монастырь
Прикоснитесь к русской истории!
Если вы скучали на уроках истории 📖 в школе, если от дат вас бросает в дрожь, а имена князей перепутались в голове, если вы ни за что не вспомните, кто чей сын или брат — вам сюда.
Прошагайте тропами русских правителей. Посмотрите на Суздаль глазами простых горожан девятнадцатого столетия. В этом путешествии мы подойдем к русской истории с нешкольной, нетривиальной стороны.

Что посетим:

  • Торговая площадь,
  • Древние валы 11 века,
  • Суздальский Кремль,
  • Покровский женский монастырь.

Организационные детали:

  • В стоимость не входят билеты 🎫 на территорию Кремля.
  • Поездка в Кидекшу — резиденцию Долгорукого и мастер-класс по колокольным звонам также оплачиваются дополнительно, по желанию.
Что входит
  • услуги гида по программе
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты на территорию Кремля (60 руб. Дети до 16 лет бесплатно)
  • мастер-класс и поездка в Кидекшу (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Нескучный Суздаль: тропами русских правителей
Нескучный Суздаль: тропами русских правителей
Нескучный Суздаль: тропами русских правителей
Нескучный Суздаль: тропами русских правителей
Нескучный Суздаль: тропами русских правителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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9 отзывов оставили туристы

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