Что вы увидите
- Торговая площадь
- Древние валы XI века
- Суздальский Кремль
- Покровский женский монастырь
Прикоснитесь к русской истории!
Если вы скучали на уроках истории 📖 в школе, если от дат вас бросает в дрожь, а имена князей перепутались в голове, если вы ни за что не вспомните, кто чей сын или брат — вам сюда.
Прошагайте тропами русских правителей. Посмотрите на Суздаль глазами простых горожан девятнадцатого столетия. В этом путешествии мы подойдем к русской истории с нешкольной, нетривиальной стороны.
Что посетим:
- Торговая площадь,
- Древние валы 11 века,
- Суздальский Кремль,
- Покровский женский монастырь.
Организационные детали:
- В стоимость не входят билеты 🎫 на территорию Кремля.
- Поездка в Кидекшу — резиденцию Долгорукого и мастер-класс по колокольным звонам также оплачиваются дополнительно, по желанию.
Что не входит
- личные расходы
- входные билеты на территорию Кремля (60 руб. Дети до 16 лет бесплатно)
- мастер-класс и поездка в Кидекшу (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
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