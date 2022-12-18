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Описание
Что вас ожидает
Зачем ехать в Вышний Волочёк
Город задумчивых тихих улочек и ажурных мостиков, Вышний Волочёк будто бы находится в тени своих больших соседей: Великого Новгорода и Твери. А между тем, это одна из северных «столиц» двух древних торговых путей, а также средоточие уникальных гидротехнических решений — все реки, речушки и каналы, живописно изрезавшие город, в свое время стали водной артерией, так остро необходимой для строительства Петербурга.
В Вышний Волочёк стоит отправиться, чтобы увидеть сохранившиеся памятники «золотого века» — времен, когда Екатерина II путешествовала по Вышневолоцкой водной системе. Рассказы гида помогут представить, как выглядели гранитные набережные, старинные особняки и императорский путевой дворец в период расцвета города. Оценить выдающийся архитектурный ансамбль с берегов Тверецкого канала и реки Цны. А затем сойти с туристических маршрутов и удивиться местам, где встречаются модерн и эклектика, процветают народные промыслы и находятся рубиновые звезды.
Город на воде и всё, что рядом
После переезда из Твери начнем с обзорной экскурсии по историческому центру города. «Дворцы, сады, монастыри» — здесь на ум приходят именно эти пушкинские строки. Вы увидите: — старинные Торговые ряды; — сквер имени А. Г. Венецианова и памятник художнику; — здание Вышневолоцкого Драматического театра — одного из старейших провинциальных театров России; — Богоявленский собор, напоминающий хрупкий цветок кувшинки в окружении водной глади Обводного канала; — потрясающий своей красотой особняк XVIII века — здание Вышневолоцкого Магистрата; — и другие примеры сохранившейся исторической застройки.
На окраине Вышнего Волочка отыщем дачу Рябушинского — единственный в городе особняк в стиле модерн, чудом избежавший сноса. Полюбуемся деталями, явно отсылающим к московскому шедевру Шехтеля, и отметим черты советской коммуналки.
Посетим Музей художественного стекла «Красный Май», чтобы узнать секрет уникального сульфамидного стекла и восхититься разнообразием его оттенков.
Изучим традиции изготовления национальной зимней обуви в музее «Русский валенок» и увидим товары местной фабрики. Среди них есть даже Царь-валенок!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды.
Дополнительные расходы
Аренда транспорта: легковой автомобиль 5500 руб., минивэн 8500 руб.
Обед в Вышнем Волочке
Входные билеты — Музей стекольного завода «Красный май»: 100 руб. с человека — Усадьба Рябушинского: 150 руб. с человека — Музей «Русский валенок»: 200 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Твери
Провела 1384 экскурсии для 2666 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!