Среди малых городов России у Вышнего Волочка особый статус: тут бывали Петр I и Екатерина Великая, жили и работали известные русские живописцы и инженеры. На здешних улицах вы встретите чудом уцелевшие памятники архитектуры, четыре реки, шесть каналов и несколько плотин. А за городом вас ждут рассказы о славном промышленном прошлом — и настоящем! — этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Зачем ехать в Вышний Волочёк

Город задумчивых тихих улочек и ажурных мостиков, Вышний Волочёк будто бы находится в тени своих больших соседей: Великого Новгорода и Твери. А между тем, это одна из северных «столиц» двух древних торговых путей, а также средоточие уникальных гидротехнических решений — все реки, речушки и каналы, живописно изрезавшие город, в свое время стали водной артерией, так остро необходимой для строительства Петербурга.

В Вышний Волочёк стоит отправиться, чтобы увидеть сохранившиеся памятники «золотого века» — времен, когда Екатерина II путешествовала по Вышневолоцкой водной системе. Рассказы гида помогут представить, как выглядели гранитные набережные, старинные особняки и императорский путевой дворец в период расцвета города. Оценить выдающийся архитектурный ансамбль с берегов Тверецкого канала и реки Цны. А затем сойти с туристических маршрутов и удивиться местам, где встречаются модерн и эклектика, процветают народные промыслы и находятся рубиновые звезды.

Город на воде и всё, что рядом

После переезда из Твери начнем с обзорной экскурсии по историческому центру города. «Дворцы, сады, монастыри» — здесь на ум приходят именно эти пушкинские строки. Вы увидите:

— старинные Торговые ряды;

— сквер имени А. Г. Венецианова и памятник художнику;

— здание Вышневолоцкого Драматического театра — одного из старейших провинциальных театров России;

— Богоявленский собор, напоминающий хрупкий цветок кувшинки в окружении водной глади Обводного канала;

— потрясающий своей красотой особняк XVIII века — здание Вышневолоцкого Магистрата;

— и другие примеры сохранившейся исторической застройки.

города. «Дворцы, сады, монастыри» — здесь на ум приходят именно эти пушкинские строки. Вы увидите: — старинные Торговые ряды; — сквер имени А. Г. Венецианова и памятник художнику; — здание Вышневолоцкого Драматического театра — одного из старейших провинциальных театров России; — Богоявленский собор, напоминающий хрупкий цветок кувшинки в окружении водной глади Обводного канала; — потрясающий своей красотой особняк XVIII века — здание Вышневолоцкого Магистрата; — и другие примеры сохранившейся исторической застройки. На окраине Вышнего Волочка отыщем дачу Рябушинского — единственный в городе особняк в стиле модерн, чудом избежавший сноса. Полюбуемся деталями, явно отсылающим к московскому шедевру Шехтеля, и отметим черты советской коммуналки.

— единственный в городе особняк в стиле модерн, чудом избежавший сноса. Полюбуемся деталями, явно отсылающим к московскому шедевру Шехтеля, и отметим черты советской коммуналки. Посетим Музей художественного стекла «Красный Май» , чтобы узнать секрет уникального сульфамидного стекла и восхититься разнообразием его оттенков.

, чтобы узнать секрет уникального сульфамидного стекла и восхититься разнообразием его оттенков. Изучим традиции изготовления национальной зимней обуви в музее «Русский валенок» и увидим товары местной фабрики. Среди них есть даже Царь-валенок!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды.

Дополнительные расходы