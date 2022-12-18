Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки

Увидеть главные символы «города семи островов», прикоснуться к искусству и народным промыслам

Среди малых городов России у Вышнего Волочка особый статус: тут бывали Петр I и Екатерина Великая, жили и работали известные русские живописцы и инженеры.

На здешних улицах вы встретите чудом уцелевшие памятники архитектуры, четыре реки, шесть каналов и несколько плотин. А за городом вас ждут рассказы о славном промышленном прошлом — и настоящем! — этих мест.
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Чудеса тверской Венеции: Вышний Волочёк, арт-усадьба, стекольная фабрика и валенки
Ближайшие даты:
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Зачем ехать в Вышний Волочёк

Город задумчивых тихих улочек и ажурных мостиков, Вышний Волочёк будто бы находится в тени своих больших соседей: Великого Новгорода и Твери. А между тем, это одна из северных «столиц» двух древних торговых путей, а также средоточие уникальных гидротехнических решений — все реки, речушки и каналы, живописно изрезавшие город, в свое время стали водной артерией, так остро необходимой для строительства Петербурга.

В Вышний Волочёк стоит отправиться, чтобы увидеть сохранившиеся памятники «золотого века» — времен, когда Екатерина II путешествовала по Вышневолоцкой водной системе. Рассказы гида помогут представить, как выглядели гранитные набережные, старинные особняки и императорский путевой дворец в период расцвета города. Оценить выдающийся архитектурный ансамбль с берегов Тверецкого канала и реки Цны. А затем сойти с туристических маршрутов и удивиться местам, где встречаются модерн и эклектика, процветают народные промыслы и находятся рубиновые звезды.

Город на воде и всё, что рядом

  • После переезда из Твери начнем с обзорной экскурсии по историческому центру города. «Дворцы, сады, монастыри» — здесь на ум приходят именно эти пушкинские строки. Вы увидите:
    — старинные Торговые ряды;
    — сквер имени А. Г. Венецианова и памятник художнику;
    — здание Вышневолоцкого Драматического театра — одного из старейших провинциальных театров России;
    — Богоявленский собор, напоминающий хрупкий цветок кувшинки в окружении водной глади Обводного канала;
    — потрясающий своей красотой особняк XVIII века — здание Вышневолоцкого Магистрата;
    — и другие примеры сохранившейся исторической застройки.
  • На окраине Вышнего Волочка отыщем дачу Рябушинского — единственный в городе особняк в стиле модерн, чудом избежавший сноса. Полюбуемся деталями, явно отсылающим к московскому шедевру Шехтеля, и отметим черты советской коммуналки.
  • Посетим Музей художественного стекла «Красный Май», чтобы узнать секрет уникального сульфамидного стекла и восхититься разнообразием его оттенков.
  • Изучим традиции изготовления национальной зимней обуви в музее «Русский валенок» и увидим товары местной фабрики. Среди них есть даже Царь-валенок!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды.

Дополнительные расходы

  • Аренда транспорта: легковой автомобиль 5500 руб., минивэн 8500 руб.
  • Обед в Вышнем Волочке
  • Входные билеты
    — Музей стекольного завода «Красный май»: 100 руб. с человека
    — Усадьба Рябушинского: 150 руб. с человека
    — Музей «Русский валенок»: 200 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️Летние🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмыВышний ВолочекУсадьбы и дворцыФабрики и заводы

Похожие туры в Твери

Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Кроме прогулки по историческому центру Твери с осмотром главных достопримечательностей города
по согласованию с гидом
от 6 000 за всё до 10 чел.
SUP-сплав по живописной Волге в Тверской области + прогулка по окрестностям города Старица
7 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
🏄 SUP-прогулки
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
1 отзыв
SUP-сплав по живописной Волге в Тверской области + прогулка по окрестностям города Старица
Приглашаем вас на сплав по реке Волга в Тверской области вдали от людей и дорог
г. Старица
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
4 000 за 1 человека
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
В этом путешествии мы с вами посетим самый древний город Тверской земли
Площадь Михаила Тверского
5 000 за всё до 4 чел.
Отдых на заповедном острове Волги
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
2 отзыва
Отдых на заповедном острове Волги
Приглашаем Вас провести выходные в окрестностях города Калязина: отдохнуть всей семьей, искупаться
г. Калязин
от 4 000 за 1 человека
Тверь - город экспериментов
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
52 отзыва
Часто заказывают
Тверь - город экспериментов
Увидеть, что наш город - намного больше, чем просто провинция, и узнать его настоящим
на площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
3 250 за всё до 6 чел.
Тверь - европейский город 18 века
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
41 отзыв
Тверь - европейский город 18 века
Открыть особенности тверского градостроительства на прогулке по четырем историческим площадям
на пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
3 500 за всё до 10 чел.
Сплав на SUP-досках по реке Волга в районе эко-отеля Барская усадьба в Тверской области
7 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сплав на SUP-досках по реке Волга в районе эко-отеля Барская усадьба в Тверской области
SUP-прогулка - новый вид активного отдыха
Эко-отель Барская усадьба в Тверской области
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
4 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово»
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово»
После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км
по согласованию с гидом
6 янв
от 6 500 за всё до 10 чел.
Тверь: знакомство с городом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
22 отзыва
Тверь: знакомство с городом
Погулять по историческому центру и оценить его главные места на обзорной экскурсии
у памятника Михаилу Тверскому
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
2 600 за всё до 10 чел.
Тверь - город «меж двух столиц»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
18 отзывов
Тверь - город «меж двух столиц»
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
13 янв
14 янв
15 янв
20 янв
3 250 за всё до 7 чел.
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Предлагаем вам отправиться на прогулку по любимому городу Екатерины II
Тверь, Советская площадь
890 за 1 человека
Знакомьтесь, Тверь
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Лена
Лена
5
18 отзывов
Знакомьтесь, Тверь
Увидеть знаковые места древнего города и услышать их историю на автомобильной экскурсии
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
4 500 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
ХОРОШО
🧭
ТАМ