Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное

Отправиться в торговый город и промысловое село за секретами мастеров и новыми вкусами

Пусть вас не смущает уменьшительное название города Торжок — интересных мест тут немало.

Гуляя среди церквей и старинных домов, вы поймете, как древний центр торговли стал памятником градостроительства.

А в селе Медное убедитесь, что мастера здесь в почете: понаблюдаете за стеклоделами и попробуете местные сыры.
Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное
Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное
Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное
Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное
Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное
Дорогами Тверской губернии: Торжок и село Медное
Ближайшие даты:
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заповедный уголок

Что первым делом отмечают гости, оказавшись в Торжке? Еще в 1668 году голландский мастер Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен». Многие сохранились до наших дней – вот вам и повод добраться до этого небольшого городка. Вместе мы проследуем по местам, где бывали Пушкин, Жуковский, Белинский и Тургенев. Восхитимся живописным ансамблем на холмистых берегах реки Тверцы. Вспомним, какой след оставил Торжок в истории страны, и выясним, чем живет древнейший город Тверской земли сегодня.

Город мастеров

Кстати, раньше Торжок носил название Торг — и это неслучайно. С 12 века здесь велась бойкая торговля, город привлекал умельцев и ремесленников. В наши дни их не стало меньше: убедимся в этом в селе Медное. Увидим, как работает стеклодув за горелкой, а затем попробуем итальянские сыры местного производства.

Как пройдет проездка

  • Обзорная экскурсия по Торжку — после переезда из Твери начнем изучать архитектурный облик города, по счастью нетронутый «культурной революцией». Увидим действующий Борисо-Глебский монастырь, один из самых древних в России. Отыщем место, где Пушкин предлагал друзьям отобедать. Выясним, какие именитые путешественники заглядывали в Торжок и что привлекало их сюда.
  • Музей художественного стекла в селе Медное — сюда отправимся за «изящным искусством». Пройдемся вдоль витрин, в которых скрываются диковинные фигурки, увидим, как оживает стекло в руках мастера и рождается новый образ. Вы не только узнаете об особой технике стеклоделия, но и при желании попробуете расписать собственный шедевр.
  • Итальянская ферма в Медном — здесь вы познакомитесь с сырным промыслом. Узнаете о приключениях итальянцев на тверской земле и почувствуете себя «сырным сомелье», изучив технологию изготовления традиционных сортов и правила дегустации. И конечно, сможете попробовать местные гастрономические специалитеты.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Аренда транспорта: легковой автомобиль 5500 руб., минивэн 8500 руб.
  • Входные билеты в Музей художественного стекла: 750 руб. /чел. (дети до 7 лет бесплатно)
  • Мастер-класс по росписи стекла: участие ребенка — 350 руб. /чел., сопровождающий взрослый — 450 руб. /чел. (без участия в росписи). Дополнительно необходимо приобрести сувенир для росписи (можно забрать с собой). Мастер-класс проводится для группы не менее 3 и не более 16 человек.
  • Дегустация на сырной ферме — 890 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмыв Торжок🛍Шопинг

Похожие туры в Твери

Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
В этом путешествии мы с вами посетим самый древний город Тверской земли
Площадь Михаила Тверского
5 000 за всё до 4 чел.
SUP-сплав по живописной Волге в Тверской области + прогулка по окрестностям города Старица
7 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
🏄 SUP-прогулки
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
1 отзыв
SUP-сплав по живописной Волге в Тверской области + прогулка по окрестностям города Старица
Приглашаем вас на сплав по реке Волга в Тверской области вдали от людей и дорог
г. Старица
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
4 000 за 1 человека
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
6 отзывов
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Пройти по следам писателя и познакомиться с памятниками города, сохранившего дух пушкинской эпохи
в Твери, на площади князя Михаила Тверского
24 дек
25 дек
29 дек
30 дек
4 800 за всё до 4 чел.
Тверь - европейский город 18 века
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
41 отзыв
Очень популярно сейчас
Тверь - европейский город 18 века
Открыть особенности тверского градостроительства на прогулке по четырем историческим площадям
на пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
3 500 за всё до 10 чел.
Тверь - в Москву дверь
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Тверь - в Москву дверь
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
10 янв
11 янв
12 янв
13 янв
5 450 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Кроме прогулки по историческому центру Твери с осмотром главных достопримечательностей города
по согласованию с гидом
от 6 000 за всё до 10 чел.
Тверь - город экспериментов
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
52 отзыва
Тверь - город экспериментов
Увидеть, что наш город - намного больше, чем просто провинция, и узнать его настоящим
на площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
3 250 за всё до 6 чел.
Доблесть и слава Твери
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
75 отзывов
Доблесть и слава Твери
История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии
площадь Михаила Тверского
2 янв
6 фев
7 фев
8 фев
от 5 000 за всё до 7 чел.
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
4.9
16 отзывов
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
По любимому городу Ивана Васильевича. Того самого
6 фев
7 фев
8 фев
9 фев
11 000 за всё до 6 чел.
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
27 отзывов
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Побывать в культовых местах города на Волге и играючи разгадать его секреты
Городской сад
29 дек
30 дек
9 янв
10 янв
4 300 за всё до 5 чел.
Сплав на SUP-досках по реке Волга в районе эко-отеля Барская усадьба в Тверской области
7 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сплав на SUP-досках по реке Волга в районе эко-отеля Барская усадьба в Тверской области
SUP-прогулка - новый вид активного отдыха
Эко-отель Барская усадьба в Тверской области
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
4 500 за 1 человека
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Предлагаем вам отправиться на прогулку по любимому городу Екатерины II
Тверь, Советская площадь
890 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
ХОРОШО
🧭
ТАМ