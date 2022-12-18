Пусть вас не смущает уменьшительное название города Торжок — интересных мест тут немало. Гуляя среди церквей и старинных домов, вы поймете, как древний центр торговли стал памятником градостроительства. А в селе Медное убедитесь, что мастера здесь в почете: понаблюдаете за стеклоделами и попробуете местные сыры.

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Описание

Что вас ожидает

Заповедный уголок

Что первым делом отмечают гости, оказавшись в Торжке? Еще в 1668 году голландский мастер Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен». Многие сохранились до наших дней – вот вам и повод добраться до этого небольшого городка. Вместе мы проследуем по местам, где бывали Пушкин, Жуковский, Белинский и Тургенев. Восхитимся живописным ансамблем на холмистых берегах реки Тверцы. Вспомним, какой след оставил Торжок в истории страны, и выясним, чем живет древнейший город Тверской земли сегодня.

Город мастеров

Кстати, раньше Торжок носил название Торг — и это неслучайно. С 12 века здесь велась бойкая торговля, город привлекал умельцев и ремесленников. В наши дни их не стало меньше: убедимся в этом в селе Медное. Увидим, как работает стеклодув за горелкой, а затем попробуем итальянские сыры местного производства.

Как пройдет проездка

Обзорная экскурсия по Торжку — после переезда из Твери начнем изучать архитектурный облик города, по счастью нетронутый «культурной революцией». Увидим действующий Борисо-Глебский монастырь, один из самых древних в России. Отыщем место, где Пушкин предлагал друзьям отобедать. Выясним, какие именитые путешественники заглядывали в Торжок и что привлекало их сюда.

— после переезда из Твери начнем изучать архитектурный облик города, по счастью нетронутый «культурной революцией». Увидим действующий Борисо-Глебский монастырь, один из самых древних в России. Отыщем место, где Пушкин предлагал друзьям отобедать. Выясним, какие именитые путешественники заглядывали в Торжок и что привлекало их сюда. Музей художественного стекла в селе Медное — сюда отправимся за «изящным искусством». Пройдемся вдоль витрин, в которых скрываются диковинные фигурки, увидим, как оживает стекло в руках мастера и рождается новый образ. Вы не только узнаете об особой технике стеклоделия, но и при желании попробуете расписать собственный шедевр.

в селе Медное — сюда отправимся за «изящным искусством». Пройдемся вдоль витрин, в которых скрываются диковинные фигурки, увидим, как оживает стекло в руках мастера и рождается новый образ. Вы не только узнаете об особой технике стеклоделия, но и при желании попробуете расписать собственный шедевр. Итальянская ферма в Медном — здесь вы познакомитесь с сырным промыслом. Узнаете о приключениях итальянцев на тверской земле и почувствуете себя «сырным сомелье», изучив технологию изготовления традиционных сортов и правила дегустации. И конечно, сможете попробовать местные гастрономические специалитеты.

Организационные детали

Дополнительные расходы: