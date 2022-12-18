Что первым делом отмечают гости, оказавшись в Торжке? Еще в 1668 году голландский мастер Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен». Многие сохранились до наших дней – вот вам и повод добраться до этого небольшого городка. Вместе мы проследуем по местам, где бывали Пушкин, Жуковский, Белинский и Тургенев. Восхитимся живописным ансамблем на холмистых берегах реки Тверцы. Вспомним, какой след оставил Торжок в истории страны, и выясним, чем живет древнейший город Тверской земли сегодня.
Кстати, раньше Торжок носил название Торг — и это неслучайно. С 12 века здесь велась бойкая торговля, город привлекал умельцев и ремесленников. В наши дни их не стало меньше: убедимся в этом в селе Медное. Увидим, как работает стеклодув за горелкой, а затем попробуем итальянские сыры местного производства.