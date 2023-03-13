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Описание
Что вас ожидает
Маршрут поездки охватывает Торжок, Раёк, Никольское, Арпачёво, Василёво и Митино. Из того, что потрясает воображение, вы увидите:
знаменитую колоннаду усадьбы Знаменское-Раёк
Валунный мост, который все называют Чёртовым
загадочную пирамиду. Вся она, от подземного яруса до вершины — то ли погреб, то ли масонский символ.
храм Солнца, в котором светило пребывало бы от восхода до заката
и, конечно же, парки! Хочется назвать их прекрасными, какими и создавал их архитектор. Но здесь придётся включать воображение, чтобы представить, как всё было устроено и зачем: усадьба — для приёма единственного человека… Вилла — для любимой женщины… Пизанская колокольня… Оранжереи… Кузницы…
В Торжок заедем обязательно. Ведь построенный Львовым собор в Борисоглебском монастыре уцелел. А колокольня с надвратной церковью Спаса Нерукотворного Образа даже реставрируется. К тому же, только в Торжке можно понять, почему тверской классицизм измеряется отрезком «от Львова до Львова». И, конечно, обед с пожарскими котлетами должен в нашей экскурсии присутствовать непременно!
В путешествии мы поговорим об одном из крупнейших русских архитекторов 18 века, его вкладе в развитие садово-паркового искусства, а также о его достижениях в области геологии, истории, поэзии, драматургии и музыки. Как получилось, что столь выдающаяся личность оказалась на исторической обочине, нам тоже предстоит разобраться.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем или нашем автомобиле, обязательное условие — все мы едем на одной машине/минивене/автобусе
Аренда транспорта оплачивается отдельно: легковой (для 1-2 участников) — 6000 руб., остальные цены зависят от размера группы, уточняйте в сообщении гиду
Другие дополнительные расходы: билет в архитектурно-этнографический музей «Василёёво» — 200 руб. /чел.; экскурсия в частном музее усадьбы Никольское — 1000 руб. /группу; обед с пожарскими котлетами в Торжке — от 500 руб. /чел.
Маршрут начинается и заканчивается в Твери
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Твери
Провела 267 экскурсий для 241 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я профессиональный гид. В Твери живу всю жизнь, знаю здесь каждый уголок и с радостью покажу вам огромный и удивительный мир под названием Верхневолжье. Я убеждена, что экскурсия не имеет права быть скучной. Для детей она должна стать приключением интереснее любой компьютерной игры. А для взрослых — откровением.