Удивительная история удивительного человека. Для нашего времени, пожалуй, невозможная. Представьте. Вы разработали дизайн особняка для себя и проекты домов для 40 друзей. Ради собственного интереса перевели четыре книги знаменитого архитектора Ренессанса. Вы не только имеете разработки в области домостроения, но и получили грант на их внедрение. Благодаря открытому вами месторождению бурого угля страна расширила сырьевую базу. Готовясь к визиту главы государства в ваш город, вы сочинили оперу. Ну и прочие мелочи, вроде первого в России нотного собрания народных песен. Ах, да, стихи вы тоже пишите! Да кто же такое осилит? Да Винчи, Ломоносов? Может быть… Но нашего героя зовут Николай Львов. О его жизни известно многое, но говорят о нем редко. В путешествии по Торжку и старинным усадьбам Новоторжского уезда вы познакомитесь с историей забытого гения и оцените масштаб его личности.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут поездки охватывает Торжок, Раёк, Никольское, Арпачёво, Василёво и Митино. Из того, что потрясает воображение, вы увидите:

знаменитую колоннаду усадьбы Знаменское-Раёк

Валунный мост, который все называют Чёртовым

загадочную пирамиду. Вся она, от подземного яруса до вершины — то ли погреб, то ли масонский символ.

храм Солнца, в котором светило пребывало бы от восхода до заката

и, конечно же, парки! Хочется назвать их прекрасными, какими и создавал их архитектор. Но здесь придётся включать воображение, чтобы представить, как всё было устроено и зачем: усадьба — для приёма единственного человека… Вилла — для любимой женщины… Пизанская колокольня… Оранжереи… Кузницы…

В Торжок заедем обязательно. Ведь построенный Львовым собор в Борисоглебском монастыре уцелел. А колокольня с надвратной церковью Спаса Нерукотворного Образа даже реставрируется. К тому же, только в Торжке можно понять, почему тверской классицизм измеряется отрезком «от Львова до Львова». И, конечно, обед с пожарскими котлетами должен в нашей экскурсии присутствовать непременно!

В путешествии мы поговорим об одном из крупнейших русских архитекторов 18 века, его вкладе в развитие садово-паркового искусства, а также о его достижениях в области геологии, истории, поэзии, драматургии и музыки. Как получилось, что столь выдающаяся личность оказалась на исторической обочине, нам тоже предстоит разобраться.

Организационные детали