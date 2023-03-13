Масонские сады Николая Львова

Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения

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Удивительная история удивительного человека. Для нашего времени, пожалуй, невозможная. Представьте. Вы разработали дизайн особняка для себя и проекты домов для 40 друзей. Ради собственного интереса перевели четыре книги знаменитого архитектора Ренессанса. Вы не только имеете разработки в области домостроения, но и получили грант на их внедрение. Благодаря открытому вами месторождению бурого угля страна расширила сырьевую базу. Готовясь к визиту главы государства в ваш город, вы сочинили оперу. Ну и прочие мелочи, вроде первого в России нотного собрания народных песен.

Ах, да, стихи вы тоже пишите! Да кто же такое осилит? Да Винчи, Ломоносов? Может быть… Но нашего героя зовут Николай Львов. О его жизни известно многое, но говорят о нем редко.

В путешествии по Торжку и старинным усадьбам Новоторжского уезда вы познакомитесь с историей забытого гения и оцените масштаб его личности.
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
Масонские сады Николая Львова
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Описание

Что вас ожидает

Маршрут поездки охватывает Торжок, Раёк, Никольское, Арпачёво, Василёво и Митино. Из того, что потрясает воображение, вы увидите:

  • знаменитую колоннаду усадьбы Знаменское-Раёк
  • Валунный мост, который все называют Чёртовым
  • загадочную пирамиду. Вся она, от подземного яруса до вершины — то ли погреб, то ли масонский символ.
  • храм Солнца, в котором светило пребывало бы от восхода до заката
  • и, конечно же, парки! Хочется назвать их прекрасными, какими и создавал их архитектор. Но здесь придётся включать воображение, чтобы представить, как всё было устроено и зачем: усадьба — для приёма единственного человека… Вилла — для любимой женщины… Пизанская колокольня… Оранжереи… Кузницы…

В Торжок заедем обязательно. Ведь построенный Львовым собор в Борисоглебском монастыре уцелел. А колокольня с надвратной церковью Спаса Нерукотворного Образа даже реставрируется. К тому же, только в Торжке можно понять, почему тверской классицизм измеряется отрезком «от Львова до Львова». И, конечно, обед с пожарскими котлетами должен в нашей экскурсии присутствовать непременно!

В путешествии мы поговорим об одном из крупнейших русских архитекторов 18 века, его вкладе в развитие садово-паркового искусства, а также о его достижениях в области геологии, истории, поэзии, драматургии и музыки. Как получилось, что столь выдающаяся личность оказалась на исторической обочине, нам тоже предстоит разобраться.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или нашем автомобиле, обязательное условие — все мы едем на одной машине/минивене/автобусе
  • Аренда транспорта оплачивается отдельно: легковой (для 1-2 участников) — 6000 руб., остальные цены зависят от размера группы, уточняйте в сообщении гиду
  • Другие дополнительные расходы: билет в архитектурно-этнографический музей «Василёёво» — 200 руб. /чел.; экскурсия в частном музее усадьбы Никольское — 1000 руб. /группу; обед с пожарскими котлетами в Торжке — от 500 руб. /чел.
  • Маршрут начинается и заканчивается в Твери

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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