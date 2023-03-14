Предлагаем попробовать различные формы передвижения в природе: на конях и на катамаранах, пешком и на автобусе.
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Программа тура по дням
Село Кага. История железоделательных заводов
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда. Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Встреча туристов в г. Уфа: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31) Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал, оплачивается отдельно): в день заезда с 4 до 06.00 или накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается) Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак.
14:00 Размещение на турбазе.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Экскурсия “История железоделательных заводов”.
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек –мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.
Ужин.
Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника "Шульган-Таш".
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера “Шульган-Таш” (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки –изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Конная прогулка в окрестностях села Кага
Завтрак.
Конная часть: конная прогулка в окрестностях села Кага (~ 2,5 часа, ~ 10 км).
Для взрослых и детей от 16 лет – конно-верховая прогулка, у детей до 16 лет – прогулка в телеге.
Знакомство с лошадьми, инструктаж по технике безопасности и правилам работы с конями, получите навыки верховой езды.
Обед.
Отдых на базе.
Ужин.
Сплав на катамаранах. Прогулка к Святому Источнику «Сажелка»
Завтрак.
Водная часть: сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км).
Подготовка к маршруту: трансфер/прогулка к месту начала сплава, инструктаж по технике безопасности, комплектация снаряжением, сбор катамаранов и "встаем на воду"!
Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.
Во время сплава предполагается остановка для отдыха.
Завершаем сплав у Бельского моста.
Снятие с маршрута, трансфер до базы.
Обед.
Пешеходная прогулка к Святому Источнику "Сажелка" (1 км).
По легенде вода из этого источника остановила эпидемию холеры в селе.
С этим событием связан традиционный кагинский праздник – Обещанный день, который проходит каждый год 21 августа.
Источник хорошо благоустроен, есть часовня в честь Св. Николая Чудотворца, открыта купель.
Желающие могут окунуться и набрать воды.
Ужин.
Экскурсия по Горному ущелью
Завтрак.
Автопереезд до курорта Якты-куль (140 км).
Экскурсия по Горному ущелью (~4 часа, ~ 7 км пешком).
Вы ознакомитесь с особенностями курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12, увидите петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет).
Обед.
Возвращение на турбазу (140 км).
Ужин.
Гора Благодать. Отъезд
Завтрак.
Поездка до горы Благодать (~10 км).
УАЗ довезет Вас до соснового леса, по которому неспешным шагом (около 800 метров) Вы прогуляетесь до смотровой точки.
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.
Обед.
“За чашкой чая… ” – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15 по местному времени). Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Отъезд в г. Уфа: (с 15 ч. до 16 по местному времени). В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31). Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00.
Отъезд в г. Белорецк: В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.
На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд. (за доп. оплату)
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное;
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе);
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание на турбазе (место в 2-х мест. номере)
- 3-х разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин – в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до места начала тура и обратно
- Групповой трансфер в зависимости от варианта начала и окончания тура: г. Уфа – 3 600 руб. /чел. г. Белорецк – 3 400 руб. /чел. (при доплате тура с началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день)
- Г. Уфа – 3 600 руб. /чел.
- Г. Белорецк – 3 400 руб. /чел. (при доплате тура с началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день)
- Индивидуальные трансферы
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- с. Кага, г. Уфа, г. Белорецк
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- кроссовки (кеды);
- спортивный костюм;
- свитер;
- куртка (дождевик);
- головной убор (теплая шапочка и панама);
- купальный костюм;
- шерстяные и х/б носки;
- для горных прогулок:
- грязезащитная и непромокаемая одежда;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии);
- предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце);
- личная аптечка;
- средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов;
- солнечные очки;
- фонарь;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
- зарядки для техники/powerhank;
- личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли ограничения для конной прогулки?
На конно-верховые прогулки допускаются туристы весом не более 120 кг.
Для детей конная часть маршрута проходит в телеге.
- Как добраться?
- Как добраться до села Кага:Автодорога «Уфа-Белорецк»: возле села Серменево выезд на автодорогу «Белорецк-Старосубхангулово» до села Кага. Уфа- Кага =300 км; Магнитогорск-Кага=160 км; Белорецк-Кага = 80 км;Как добраться до Уфы:Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. - Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. - Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути -от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. - Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)Как добраться до Белорецка:Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа- Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км; - Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д - Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д Ж/д до Белорецка (из Москвы, Уфы, Магнитогорска): - ежедневно № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде) - через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк); - через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк); - пят-воскр из Уфы в 6 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00. Для гарантированного прибытия в аэропорт до 21:00 необходимо заказывать индивидуальный трансфер.Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.