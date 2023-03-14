1 день

Село Кага. История железоделательных заводов

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда. Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Встреча туристов в г. Уфа: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31) Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал, оплачивается отдельно): в день заезда с 4 до 06.00 или накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается) Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак.

14:00 Размещение на турбазе.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Экскурсия “История железоделательных заводов”.

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек –мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.

Ужин.