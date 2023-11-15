Ялангас и гора Малиновая

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Проведите новогодние праздники среди великолепных зимних пейзажей Южного Урала в дружеской атмосфере похода. Вас ждут восхождения на вершины, с которых откроются потрясающие виды на горы Уральского хребта!
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ялангас и гора Малиновая
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Новые вершины 2024 года!
Новые вершины 2024 года!
Совершим восхождение на вершину хребта Ялангас – самое прекрасное начало года в окружении гор
Душевная компания и жаркая банька
Душевная компания и жаркая банька
Нас ждут вечерние посиделки со вкусной едой, настольные игры, а желающие смогут попариться в баньке

Программа тура по дням

1 день

Переезд в г. Белорецк

21:00 Сбор у ДК Солдатова.

Отъезд.

Краткий брифинг в дороге.

Расстояние 770 км.

2 день

Восхождение на Ялангас

08:00 Прибытие в г. Белорецк, завтрак в кафе.

После завтрака мы совершим восхождение на вершину хребта Ялангас 1297 м.

С вершины открывается прекрасный вид на Большой Ямантау, хребты Машак и Кумардак, г. Кирель.

Обеденный перекус на горе.

По возвращению на базу - отдых, ужин, вечерние посиделки, настольные игры, разговоры.

Трек за день 22 км, перепад высот 750 м.

Восхождение на ЯлангасВосхождение на ЯлангасВосхождение на Ялангас
3 день

Гора Малиновая

Плотно позавтракав, мы направимся на гору со сладким названием Малиновая, вершина которой имеет обзор на 360° с потрясающими видами на горы Уральского хребта.

На вершине устроим обеденный перекус.

Спуск.

По возвращении на базу, приготовление праздничного ужина, рождественские посиделки, настольные игры, задушевные разговоры, для желающих - баня.

Трек за день 11 км, перепад высот 600 м.

Гора МалиноваяГора МалиноваяГора Малиновая
4 день

Отъезд в Пермь

Сегодня можно будет поспать немного побольше.

После завтрака мы отправимся в Пермь, по дороге остановимся на обед в кафе.

Ориентировочное время прибытия в 23:00.

Расстояние 770 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме.

Варианты проживания

Туристическая база

3 ночи

Проживание в теплом доме, многоместное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Пермь – Белорецк – Пермь
  • Заброска на снегоходе
  • Проживание в теплом доме
  • Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Питание на маршруте (3 завтрака, 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
  • Инструкторское сопровождение
  • Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак/спортивная сумка 40 - 70 для транспортировки вещей;
  • рюкзак 20 - 40 литров для прогулок на вершины;
  • хоба / подпопник (предоставляется);
  • фонарик (лучше налобный);
  • трекинговые палки;

Одежда и обувь:

  • ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные);
  • бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок;
  • куртка теплая (возможно горнолыжная);
  • штаны теплые (возможно комбинезон);
  • шапка теплая, теплый бафф;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • варежки/перчатки утепленные;
  • комплект термобелья;
  • носки теплые и трекинговые 2 пары;
  • тапочки для дома;
  • одежда для дома и сна;
  • купальное белье для бани;

Что взять еще:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • спички/зажигалка в гермоупаковке;
  • термос с чаем + перекус в дорогу;
  • аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены;
  • 2 пары х/б перчаток;
  • деньги на кафе;
  • банные принадлежности;

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

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