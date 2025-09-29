Мои заказы

Экскурсии 2025

Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
Начало: На Рыночной площади
29 сен в 10:00
1 окт в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
28 сен в 14:00
29 сен в 10:00
4455 ₽ за всё до 7 чел.
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом в компании художника
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом
Вечерний Выборг раскрывает свои тайны на прогулке с художником. Откройте для себя город в новом свете и узнайте его историю
Начало: На Рыночной площади
Расписание: ежедневно в 21:00
30 сен в 21:00
8 окт в 21:00
2500 ₽ за человека

