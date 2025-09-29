Индивидуальная
до 4 чел.
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
Начало: На Рыночной площади
29 сен в 10:00
1 окт в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
28 сен в 14:00
29 сен в 10:00
4455 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом
Вечерний Выборг раскрывает свои тайны на прогулке с художником. Откройте для себя город в новом свете и узнайте его историю
Начало: На Рыночной площади
Расписание: ежедневно в 21:00
30 сен в 21:00
8 окт в 21:00
2500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2025
Сейчас в Выборге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 29 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь