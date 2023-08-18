Круизы однодневные – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Выборге, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Острова Выборгского залива
12 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
13 авг в 13:30
14 авг в 08:00
18 690 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
На яхте
6 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по Выборгскому заливу с видами на острова и парк Монрепо
Погрузитесь в атмосферу Выборга на водной прогулке по заливу. Увидите острова с древними усадьбами и уникальными памятниками
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
3 600 за человека
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
На катере
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 августа 2023
    Острова Выборгского залива
    Дорого! Подобная экскурсия для спокойного осмотра должна длиться 3 часа, что бы еще хватило времени шхерный вокруг осмотреть.
  • К
    Ксения
    14 июня 2023
    Острова Выборгского залива
    Изумительная прогулка по островам Выборгского залива. Интересный и познавательный рассказ, прекрасные виды северной природы, теплое летнее солнышко, уютный чистый катер - что еще нужно для заряда хорошего настроения на несколько дней? Большое спасибо Константину и капитану Дмитрию, успехов и процветания, рекомендую!
  • E
    Elena
    19 марта 2023
    Острова Выборгского залива
    Эта экскурсия – не просто возможность посмотреть на природу Карелии в сопровождении эрудированного экскурсовода. Часто у туриста есть время только от
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    электрички до электрички. Экскурсия на катере – шанс посмотреть окрестности любимого Выборга до которых торопливый турист врядли доберётся. Монрепо с уникального ракурса, посёлки элиты, «секретные» протоки и таинственные развалины… Мы остались в полном восторге от тёплого катера с уютными пледами, уникальных фотографии. Спасибо за гостеприимство и прекрасные рассказы о непростой истории города.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Острова Выборгского залива
  2. Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
  3. Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 18 690. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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