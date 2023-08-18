читать дальше электрички до электрички. Экскурсия на катере – шанс посмотреть окрестности любимого Выборга до которых торопливый турист врядли доберётся. Монрепо с уникального ракурса, посёлки элиты, «секретные» протоки и таинственные развалины… Мы остались в полном восторге от тёплого катера с уютными пледами, уникальных фотографии. Спасибо за гостеприимство и прекрасные рассказы о непростой истории города.

Эта экскурсия – не просто возможность посмотреть на природу Карелии в сопровождении эрудированного экскурсовода. Часто у туриста есть время только от