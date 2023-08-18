2 часа
Водная прогулка
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
13 авг в 13:30
14 авг в 08:00
18 690₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по Выборгскому заливу с видами на острова и парк Монрепо
Погрузитесь в атмосферу Выборга на водной прогулке по заливу. Увидите острова с древними усадьбами и уникальными памятниками
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
3 600₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 августа 2023Дорого! Подобная экскурсия для спокойного осмотра должна длиться 3 часа, что бы еще хватило времени шхерный вокруг осмотреть.
- ККсения14 июня 2023Изумительная прогулка по островам Выборгского залива. Интересный и познавательный рассказ, прекрасные виды северной природы, теплое летнее солнышко, уютный чистый катер - что еще нужно для заряда хорошего настроения на несколько дней? Большое спасибо Константину и капитану Дмитрию, успехов и процветания, рекомендую!
- EElena19 марта 2023Эта экскурсия – не просто возможность посмотреть на природу Карелии в сопровождении эрудированного экскурсовода. Часто у туриста есть время только от
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Круизы однодневные»
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