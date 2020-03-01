Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей

Водопад, пещеры, «альпийские» луга, милые животные, каньон и целебные источники за один день

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Приглашаю в путешествие по «Земле Королей» — одной из самых живописных и разнообразных провинций Таиланда.

Вы посетите сказочно красивую сталактитовую пещеру, искупаетесь в многоступенчатом водопаде на границе с Бирмой, примете ванну в термальном бассейне с минеральными водами и увидите гигантскую статую Ганеши — бога с головой слона.

А еще погладите, обнимете и покормите с рук альпак, полярных сов, викуний и других редких животных.
$117 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча с ресепции Вашего отеля
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Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей

Что вас ожидает

Купание в природных источниках, водопад и таинственная пещера
В начале экскурсии вы посетите фантастическую пещеру с черными и белыми сталактитами и разноцветным освещением, которое поможет рассмотреть все детали. Прямо перед входом в пещеру находится живописное озеро, где вы сможете покормить больших рыб. Далее мы отправимся к девятиуровневому водопаду на границе с Бирмой и природным термальным источникам. Здесь вы насладитесь купанием в бассейнах с горячей и прохладной целебной минеральной водой. Следующая остановка — швейцарская ферма домашних животных, расположенная на «альпийских» лугах. Вас ждет обед с европейской кухней в шикарном итальянском ресторане с видом на луга, где пасутся стада овечек, пони и лошадей.

Знакомство с альпаками и викуньями
Во второй половине дня мы отправимся в высокогорное путешествие на плато Боливии, в знаменитый Альпака парк, где вы пересядете на открытые гольфкары. Вы увидите, как пасутся стада добрых и любопытных альпак и викуний, живущих только в Южной Америке. Вас умилят эти пушистые и ласковые звери с длинными шеями и красивыми прическами. Помимо альпак вы познакомитесь с другими редкими животными: мексиканскими луговыми собачками, патагонскими марами, капибарой из Парагвая, шиншиллами, лесными сурками, пушистыми южноамериканскими котами и гигантскими лесными черепахами. А еще заглянете в инкубатор с детенышами альпак и другими недавно родившимися жителями парка и получите сувениры на память об этом чудесном месте.

Магический каньон и завораживающая панорама вечернего Таиланда
На обратном пути мы остановимся в горной долине, где вы увидите гигантскую фигуру индийского бога Ганеши, и в кофейне, стилизованной под остров Пасхи. На закате посетим сказочный каньон, где, как по волшебству, ровно в шесть вечера в небе на целый час появится огромный рой летучих мышей. Они живут в окрестных пещерах и каждый вечер покидают убежище, отправляясь на ночную охоту. По желанию, вы также сможете зайти в зловещую и даже шокирующую «Пещеру Страха» — самую большую в каньоне. На этом активная часть экскурсии завершится, и вы отправитесь в сторону отелей по скоростной автомагистрали высоко над Бангкоком, откуда вам откроется потрясающий вид на красивые, ярко освещенные небоскребы и буддистские храмы.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Рекомендуем взять с собой: солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь и одежду, головной убор, купальные принадлежности, карманные деньги.
  • Программа экскурсии может быть немного изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура с ресепции Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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