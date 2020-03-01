Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Купание в природных источниках, водопад и таинственная пещера

В начале экскурсии вы посетите фантастическую пещеру с черными и белыми сталактитами и разноцветным освещением, которое поможет рассмотреть все детали. Прямо перед входом в пещеру находится живописное озеро, где вы сможете покормить больших рыб. Далее мы отправимся к девятиуровневому водопаду на границе с Бирмой и природным термальным источникам. Здесь вы насладитесь купанием в бассейнах с горячей и прохладной целебной минеральной водой. Следующая остановка — швейцарская ферма домашних животных, расположенная на «альпийских» лугах. Вас ждет обед с европейской кухней в шикарном итальянском ресторане с видом на луга, где пасутся стада овечек, пони и лошадей.

Знакомство с альпаками и викуньями

Во второй половине дня мы отправимся в высокогорное путешествие на плато Боливии, в знаменитый Альпака парк, где вы пересядете на открытые гольфкары. Вы увидите, как пасутся стада добрых и любопытных альпак и викуний, живущих только в Южной Америке. Вас умилят эти пушистые и ласковые звери с длинными шеями и красивыми прическами. Помимо альпак вы познакомитесь с другими редкими животными: мексиканскими луговыми собачками, патагонскими марами, капибарой из Парагвая, шиншиллами, лесными сурками, пушистыми южноамериканскими котами и гигантскими лесными черепахами. А еще заглянете в инкубатор с детенышами альпак и другими недавно родившимися жителями парка и получите сувениры на память об этом чудесном месте.

Магический каньон и завораживающая панорама вечернего Таиланда

На обратном пути мы остановимся в горной долине, где вы увидите гигантскую фигуру индийского бога Ганеши, и в кофейне, стилизованной под остров Пасхи. На закате посетим сказочный каньон, где, как по волшебству, ровно в шесть вечера в небе на целый час появится огромный рой летучих мышей. Они живут в окрестных пещерах и каждый вечер покидают убежище, отправляясь на ночную охоту. По желанию, вы также сможете зайти в зловещую и даже шокирующую «Пещеру Страха» — самую большую в каньоне. На этом активная часть экскурсии завершится, и вы отправитесь в сторону отелей по скоростной автомагистрали высоко над Бангкоком, откуда вам откроется потрясающий вид на красивые, ярко освещенные небоскребы и буддистские храмы.