2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Снорклинг и реставрация кораллов

В начале экскурсии вас ждут в гости в Научном морском центре: вы узнаете о природе Таиланда, об особенностях местного подводного мира и о главной деятельности центра — реставрации кораллов. А «вооружившись» теорией, уедете на тихий, нетуристический пляж. После инструктажа с масками и трубками мы вплавь отправимся исследовать красивейшие на материковой части кораллы. Если вам не захочется плыть самостоятельно, вы сможете пересесть на лодку с прозрачным дном.

Налюбовавшись разнообразными кораллами под водой, вы попробуете отреставрировать их, сидя прямо на плоту на воде. А мы запечатлеем ваши эмоции во время всех активностей!

Живописная природа региона и буддистский храм

Шесть часов будут наполнены не только снорклингом. Вы взглянете на острова Сиамского залива со смотровой площадки, пообедаете на берегу и увидите самый большой военный лайнер Таиланда. Кроме того, в программе яркий и немноголюдный храм Черного монаха, где вы узнаете о его легенде и тайских предсказаниях, побьете в колокола на удачу и попробуете извлечь звук из гонга.