2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Снорклинг с фотосъемкой и место силы в храме Черного монаха

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Сорок тысяч кораллов ждут вас на секретном пляже недалеко от Паттайи.

Вы полюбуетесь самыми красивыми во время снорклинга.

Помимо морского развлечения, узнаете много нового о жизни кораллов и попробуете самостоятельно их отреставрировать.

Проникнетесь энергетикой в храме Черного монаха, исполняющего желания, пообедаете на берегу и полюбуетесь бурной растительностью.

А бонусом от меня станут ваши фотографии под водой и на суше.
$125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Паттайе
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи

Что вас ожидает

Снорклинг и реставрация кораллов
В начале экскурсии вас ждут в гости в Научном морском центре: вы узнаете о природе Таиланда, об особенностях местного подводного мира и о главной деятельности центра — реставрации кораллов. А «вооружившись» теорией, уедете на тихий, нетуристический пляж. После инструктажа с масками и трубками мы вплавь отправимся исследовать красивейшие на материковой части кораллы. Если вам не захочется плыть самостоятельно, вы сможете пересесть на лодку с прозрачным дном.

Налюбовавшись разнообразными кораллами под водой, вы попробуете отреставрировать их, сидя прямо на плоту на воде. А мы запечатлеем ваши эмоции во время всех активностей!

Живописная природа региона и буддистский храм
Шесть часов будут наполнены не только снорклингом. Вы взглянете на острова Сиамского залива со смотровой площадки, пообедаете на берегу и увидите самый большой военный лайнер Таиланда. Кроме того, в программе яркий и немноголюдный храм Черного монаха, где вы узнаете о его легенде и тайских предсказаниях, побьете в колокола на удачу и попробуете извлечь звук из гонга.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • После поездки мы отвезем вас в ваш отель.
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи
Мир кораллов Паттайи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Паттайе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия. Живу в Таиланде в течение 10 лет. Замужем за тайцем и говорю на тайском языке. Так как работаю учителем Тайской культуры и религии, то знаю, о чем рассказываю на экскурсиях. Мои экскурсии будут настоящими, свежими и эмоциональными. Всегда готова устроить экскурсию по вашим пожеланиям.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
В нашем случае, ввиду некоторых обстоятельств, мероприятие прошло не совсем по плану. Однако хуже от этого не стало абсолютно. Особый интерес вызвали не сами кораллы и достопримечательности, а люди с которыми удалось пообщаться. А вообще, провести день в нетуристическом формате само по себе весьма интересно и познавательно. Удалось понырять с маской в особенном месте, послушать истории, понять кое-что из жизни местного населения... Доброжелательная атмосфера и искреннее желание показать максимум интересного, делают день насыщенным и запоминающимся.
30 января 2019
Нетуристическое место-главный плюс. Посещение храма и рассказ гида о религиозных привычках и практиках тайцев-познавательно, плавание в море,неограниченное ничем (ни проносящихся рядом гидроциклов или бананов с отдыхающими, ни ограждений), приятный обед в местном кафе. Интересно проведенный день!

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