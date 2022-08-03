Приглашаем на экскурсию которая обязательно понравится любителям истории.

Благодаря близости к региону Алания мы проведем в дороге совсем немного времени и обойдемся без ранних подъемов!

Во время экскурсии мы увидим Античный город Сиде, история которого насчитывает более 2,5 тысяч лет! Прогуливаясь по древним улицам, мы сможем осмотреть храм Аполлона, амфитеатр на 20 тысяч мест, и остатки крепостных стен.

Следующий пункт нашей программы – водопад Манавгат высотой 2 метра и шириной 40 метров. Фотографии у водопада получаются красочными благодаря множеству оттенков воды – от бирюзового до индиго.

Наконец, нас ждет античный амфитеатр Аспендос на 17 тысяч человек. Грандиозное сооружение было построено во 2 веке н. э. и считается наиболее сохранившимся амфитеатром на территории Турции. Аспендос не только выглядит впечатляюще, но также является площадкой для проведения современных концертов и оперных представлений в летний сезон.