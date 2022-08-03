Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос

Автобусно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Автобусно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид. Дети до 2х лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места в автобусе.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобную обувь, воду, деньги на личные расходы и напитки.
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос

Что вас ожидает 🤩

  • Античный город Сиде
  • Храм Аполлона
  • Водопад Манавгат
  • Амфитеатр Аспендос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем на экскурсию которая обязательно понравится любителям истории.

Благодаря близости к региону Алания мы проведем в дороге совсем немного времени и обойдемся без ранних подъемов!

Во время экскурсии мы увидим Античный город Сиде, история которого насчитывает более 2,5 тысяч лет! Прогуливаясь по древним улицам, мы сможем осмотреть храм Аполлона, амфитеатр на 20 тысяч мест, и остатки крепостных стен.

Следующий пункт нашей программы – водопад Манавгат высотой 2 метра и шириной 40 метров. Фотографии у водопада получаются красочными благодаря множеству оттенков воды – от бирюзового до индиго.

Наконец, нас ждет античный амфитеатр Аспендос на 17 тысяч человек. Грандиозное сооружение было построено во 2 веке н. э. и считается наиболее сохранившимся амфитеатром на территории Турции. Аспендос не только выглядит впечатляюще, но также является площадкой для проведения современных концертов и оперных представлений в летний сезон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Обед (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
А
3 авг 2022
Экскурсия была на двух разных языках: русском и английском. Всю дорогу гид молчал, не рассказывал абсолютно ничего. На местах, обозначенных в программе, говорил по паре предложений, после чего давал свободное время и уходил. Места интересные, но информации не было от слова совсем

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