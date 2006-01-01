Зинаида проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие во времени Фаселис — античный город 🏙️, основанный в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлетах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю 📖.
Тахталы: от моря 🌊 к небу После исторических открытий вас ждет подъем на фуникулере на гору Тахталы. Вы услышите связанные с ней мифы и легенды и насладитесь с высоты 2365 метров панорамой Кемера и окрестных поселков. Древнее название Тахталы — Олимпос. Мы раскроем, какие греческие боги здесь жили и каким образом Гомер упоминал его в знаменитой Илиаде.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в Фаселис включены в стоимость, балеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно.
По желанию мы можем сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Зинаида, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.