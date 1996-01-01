Насиб С. – Гид из Аланьи

Прогулка 👣 на яхте 🛥️ по морю внесет разнообразие в пляжный 🏖️ отдых и станет одним из самых ярких воспоминаний об отпуске! Вы отправитесь в путешествие на пиратском корабле 🛳️, заходя по пути в живописные бухты, где сможете искупаться.



Во время пути скучать также не придется: вас ждет шоу-программа с зажигательными танцами на борту и обед с панорамным видом на побережье Турецкой Ривьеры.