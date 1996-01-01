Пиратский корабль отплывает из порта Алании, туристов туда доставляют на автобусе 🚌 достоинство этого тура - красивые 🤩 виды на побережье с моря 🌊. В ходе морской прогулки будет несколько остановок в живописных бухтах для купания. Экипаж яхты обычно не только заботится о маршруте, но и развлекает пассажиров. Шоу-программа на борту — неотъемлемая часть поездки. У каждой яхты есть какое-то название, самые популярные: Викинг, Барбосса, Старкрафт и другие.
Экскурсионная программа:
Сбор туристов из всех отелей по регионам;
Прибытие в порт Алании;
Отправление с порта Алании;
Остановка недалеко от судоверфи Алании для купания;
Остановка для фотографии 📸 возле пещер пиратов, любви и Фосфорлу (со светящимися утесами);
Разные анимации;
Обед на яхте;
Остановка в бухте Улаш для купания;
Прибытие в порт Алании;
Возвращение в отели.
Организационные детали:
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
Трансфер от и до отеля
Страховка
Услуги гида
Aвтобус с кондиционером
Безалкогольные напитки
Обед (куриный шашлык, салат, макароны).
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые алкогольные напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.