Экскурсия в Памуккале из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Однодневная экскурсия ⛳ в Памуккале - это день, пропитанный историей 📖.

День пролетит незаметно, а Вы сможете рассмотреть множество достопримечательностей 🏛️, насладиться искусством природы, оздоровиться, омолодиться и замечательно провести время. Вперёд с нами!
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Экскурсия

$55 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Хлопковый замок
  • Бассейн Клеопатры
  • Древний город Иераполис
Хлопковый замок 🏰
Каждый турист Турции хоть раз слышал об этом уникальном месте. Ежегодно множество туристов мечтают попасть в это райское место и увидеть завораживающие склоны. Такой необычный ландшафт — полностью заслуга природы, благодаря кальцию, стекающему по склону и образовался тот самый знаменитый белый налёт. Источник целебный и это станет отличной возможностью оздоровить своё тело.
Памуккале входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, именно поэтому здесь установлены правила снимать обувь и передвигаться по специальным дорожкам. На склонах находятся бассейны с целебными свойствами и где можно сделать невероятно красивые 🤩 снимки.
Бассейн Клеопатры
Царица Клеопатра всегда заботилась о своём здоровье и красоте, именно здесь она принимала омолаживающие и целебные ванны. Бассейн располагается среди колонн и зелени под открытым небом — это и делает бассейн египетской царицы ещё более заманчивым для туристов. О волшебных свойствах бассейна известно ещё с древних времён. Посещение его будет отличной возможностью избавиться от многих болезней и привести своё тело в тонус.
Древний город 🏙️ Иераполис
Древнейший город 🏙️ Иераполис станет следующей нашей остановкой. К сожалению, город 🏙️ не сохранил свой первозданный вид, но сегодняшнее состояние не делает его хуже. В данной местности сохранился и амфитеатр, который мог вместить всех жителей города. Храм Аполлона также не сохранился до сегодняшнего дня, он существенно пострадал от землетрясений, но исследовать руины этого храма особое удовольствие для туристов.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
  • Ужин
  • Входной билет в Памуккале
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входной билет на бассейн Клеопатры (15$ по желанию)
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Время проведения: Ежедневно 06:30–20:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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