Хлопковый замок 🏰

Каждый турист Турции хоть раз слышал об этом уникальном месте. Ежегодно множество туристов мечтают попасть в это райское место и увидеть завораживающие склоны. Такой необычный ландшафт — полностью заслуга природы, благодаря кальцию, стекающему по склону и образовался тот самый знаменитый белый налёт. Источник целебный и это станет отличной возможностью оздоровить своё тело.

Памуккале входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, именно поэтому здесь установлены правила снимать обувь и передвигаться по специальным дорожкам. На склонах находятся бассейны с целебными свойствами и где можно сделать невероятно красивые 🤩 снимки.

Бассейн Клеопатры

Царица Клеопатра всегда заботилась о своём здоровье и красоте, именно здесь она принимала омолаживающие и целебные ванны. Бассейн располагается среди колонн и зелени под открытым небом — это и делает бассейн египетской царицы ещё более заманчивым для туристов. О волшебных свойствах бассейна известно ещё с древних времён. Посещение его будет отличной возможностью избавиться от многих болезней и привести своё тело в тонус.

Древний город 🏙️ Иераполис

Древнейший город 🏙️ Иераполис станет следующей нашей остановкой. К сожалению, город 🏙️ не сохранил свой первозданный вид, но сегодняшнее состояние не делает его хуже. В данной местности сохранился и амфитеатр, который мог вместить всех жителей города. Храм Аполлона также не сохранился до сегодняшнего дня, он существенно пострадал от землетрясений, но исследовать руины этого храма особое удовольствие для туристов.

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