Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Морская рыбалка 🐟 — это отличное развлечение не только для мужчин, но и для женщин и детей, которая после превращается в соревнование.

Азарт и удача сопутствует неожиданно, вызывая смех и радость! Замечательная возможность провести время с семьей или друзьями и насладиться не только прекрасными навыками или их развитию, но и полюбоваться красотами природы.
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Экскурсия

$50 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Преимущества морской рыбалки
В договорное время трансфер прибудет прямо к вашему отелю и так начнётся ваше рыбное приключение. Разнообразные рыбы клюют на одном участке от 30 до 50 минут, после этого тура ловля на берегу покажется скучной, ведь мы не стоим на месте. Наши опытные рыбаки доставят вас в самые лучшие места. Мы представляем возможность выбрать время рыбалки (дневная или вечерняя). Не беспокойтесь, голодными вы не останетесь. Экипаж приготовит вам вкуснейший обед или ужин, а тем, кому посчастливилось можно приготовить собственный улов на гриле.
Снаряжение для рыбной ловли и отдых для всех
Если вы новичок в рыбной сфере, и также если опытный рыбак — наши профессионалы поделятся секретами успешной рыбалки. Снаряжение будет ждать вас на борту. Если вам не по душе сама ловля рыбы, то у вас есть другие возможности: позагорать, искупаться в открытом море 🌊 с масками и трубками, сделать красивые 🤩 снимки на память. За рыбалкой время пролетит незаметно, набравшись положительных эмоций, вы отправитесь на нашей машине в свой отель 🏨.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Рыболовные снасти
  • Рыбалка.
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Обед.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем и головные уборы.
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Время проведения: Ежедневно с 08:30 до 14:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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