Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Преимущества морской рыбалки

В договорное время трансфер прибудет прямо к вашему отелю и так начнётся ваше рыбное приключение. Разнообразные рыбы клюют на одном участке от 30 до 50 минут, после этого тура ловля на берегу покажется скучной, ведь мы не стоим на месте. Наши опытные рыбаки доставят вас в самые лучшие места. Мы представляем возможность выбрать время рыбалки (дневная или вечерняя). Не беспокойтесь, голодными вы не останетесь. Экипаж приготовит вам вкуснейший обед или ужин, а тем, кому посчастливилось можно приготовить собственный улов на гриле.

Снаряжение для рыбной ловли и отдых для всех

Если вы новичок в рыбной сфере, и также если опытный рыбак — наши профессионалы поделятся секретами успешной рыбалки. Снаряжение будет ждать вас на борту. Если вам не по душе сама ловля рыбы, то у вас есть другие возможности: позагорать, искупаться в открытом море 🌊 с масками и трубками, сделать красивые 🤩 снимки на память. За рыбалкой время пролетит незаметно, набравшись положительных эмоций, вы отправитесь на нашей машине в свой отель 🏨.

Важная информация: