День полёта

В день полёта комфортабельный транспорт будет ждать вас у отеля. Наше обучение начнётся в специальной школе, где вас обучат нужным навыкам для комфортного и безопасного полёта. В конце инструктажа вы познакомитесь со своим личным инструктором, с которым совершите полёт. Параглайдинг осуществляется с горы ⛰️ Тахталы, а именно, с её самой высокой точки (2365 м). Зелёная зона сменится на горы ⛰️ и начнётся ваш незабываемый полёт.

Почему параглайдинг именно с нами?

Мы сотрудничаем с лучшей школой параглайдинга на Анталийском побережье. Школа работает на протяжении 10 лет и радует наших туристов. О безопасности заботятся инструктора, а также параглайдинг — это полностью застрахованное мероприятие. Ваш полёт обязательно будет запечатлён на профессиональную камеру инструкторами, чтобы сохранить живые эмоции. Также вы можете взять с собой свою технику, но будьте бдительны и аккуратны.

Хоть полёт и является безопасным, но имеется ряд ограничений для: