Параглайдинг из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Полёт на высоте не требует определенных навыков и умений.

Прыжок осуществляется с инструктором, который и будет управлять парапланом, от вас требуется только желание и разбег.

Далеко не каждый решится на столь отважный поступок, но это того стоит.

Параглайдинг — это невероятные эмоции от полёта на головокружительной высоте и приятные воспоминания. Вперёд с нами!
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Экскурсия

$250 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Параглайдинг из Белека
Параглайдинг из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Анталийское побережье
  • Горы
День полёта
В день полёта комфортабельный транспорт будет ждать вас у отеля. Наше обучение начнётся в специальной школе, где вас обучат нужным навыкам для комфортного и безопасного полёта. В конце инструктажа вы познакомитесь со своим личным инструктором, с которым совершите полёт. Параглайдинг осуществляется с горы ⛰️ Тахталы, а именно, с её самой высокой точки (2365 м). Зелёная зона сменится на горы ⛰️ и начнётся ваш незабываемый полёт.
Почему параглайдинг именно с нами?
Мы сотрудничаем с лучшей школой параглайдинга на Анталийском побережье. Школа работает на протяжении 10 лет и радует наших туристов. О безопасности заботятся инструктора, а также параглайдинг — это полностью застрахованное мероприятие. Ваш полёт обязательно будет запечатлён на профессиональную камеру инструкторами, чтобы сохранить живые эмоции. Также вы можете взять с собой свою технику, но будьте бдительны и аккуратны.

Хоть полёт и является безопасным, но имеется ряд ограничений для:

  • Людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
  • Людей с сердечные проблемы
  • Людей, у которых имеются проблемы с дыханием.
  • Если вам нет 16 лет, а также если вы достигли 55 лет
  • Если ваш вес не достиг 25 кг и превышает 125 кг
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Полёт на параплане
  • Инструктаж
  • Страховка
Что не входит
  • Фото и видеосъёмка
Важная информация
Возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы.
Параглайдинг из Белека
Параглайдинг из Белека
Время проведения: Ежедневно с 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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