Парк развлечений Land of Legends в Белеке

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Катание на различных аттракционах, знакомство с животными в зоопарке 🌳, шопинг, посещение аквапарка — это и не только встретит вас в парке 🌳 развлечений Land of Legends.

Мечтаете попасть в сказку? Тогда вам точно с нами!
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Экскурсия

$75 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Парк развлечений Land of Legends в Белеке
Парк развлечений Land of Legends в Белеке

Что вы увидите 🤩

  • Парк Land of Legends
Парк 🌳 развлечений и впечатляющий аквапарк 🌳
Любителям острых ощущений будет предоставлена возможность покататься на самых страшных и экстремальных горках, а их насчитывается более 10. Аттракционы со свободным падением, попаданием в другое измерение, антигравитацией точно не забудутся. Самым страшным аттракционом по мнению туристов считается Hyper Coaster. Вагонетки разгонятся до 115 км/ч и подняв вас на высоту 62 метра. Маленькие путешественники тоже не останутся без внимания. Посетив аттракционы они точно будут без ума от данного места развлечений.
Аквапарк 🌳 — место, где взрослые становятся детьми, а более 20 разноуровневых горок пощекочут нервишки. Помимо разнообразных горок вы сможете посмотреть шоу дельфинов и даже поучаствовать в нём. Дельфины 🐬 — милые, добрые и ласковые существа помогут избавится от стрессов и переживаний.
Бары 🍹 и рестораны и шоппинг мечты
Проголодавшись, можно вкусно пообедать в кафе или ресторане. На территории парка более 15-ти кафе, так что вы точно найдёте то, что по вкусу именно вам. Более 150 магазинов мировых брендов порадуют вас новыми покупками: детская одежда, обувь, купальники и многое другое вы найдёте на огромной аллеи парка Land of legends.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Шоу дельфинов
  • Входной билет
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Обед
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенце
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • головные уборы.
Парк развлечений Land of Legends в Белеке
Парк развлечений Land of Legends в Белеке
Парк развлечений Land of Legends в Белеке
Парк развлечений Land of Legends в Белеке
Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 17:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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