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Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Приглашаю вас познакомиться с древним городом Сиде, прогуляться 👣 по старым улицам, изучить древние руины.

Вы узнаете, зачем сюда приезжала Клеопатра и что произошло с городом после того, как его захватили пираты.

Полюбуемся широким водопадом и зайдём в мечеть, где больше узнаем об турецких традициях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🍀На природе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе

Что вы увидите

  • Античный театр
  • Храм Аполлона
  • водопад Манавгат
  • мечеть Кулийе
  • рынок Сиде и многие другие интересные места
Среди античных руинМы с вами оправимся в древний Сиде, прогуляемся по античным риунам. Осмотрим главные памятники города — рыночную площадь и античный театр, поговорим о том, что происходило с Сиде на протяжении веков. Что с городом сделали пираты? Зачем сюда приезжали Антоний и Клеопатра? Как жители города встретили Александра Македонского? Что происходило здесь во времена Византийской империи?Водопад и необычная мечеть КулийеПосле осмотра античных руин мы отправимся любоваться водопадом Манавгат. Это самый широкий водопад в регионе, поэтому наверняка впечатлит вас. А дальше отправимся в современную турецкую мечеть, где поговорим о религиозных сооружениях в Турции и узнаем немного больше об исламе. Важно знать:• Надевайте удобную одежду и обувь, чтобы провести день с комфортом;
  • Экскурсия индивидуальная — она пройдет только для вас и ваших друзей.
Что входит
  • В стоимость включено:
  • трансфер
  • профессиональный экскурсовод
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
  • водопад 15 лир, музей 40 лир, амфитеатр 40 лир, мечеть бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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