Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;

Остановка на 10 мин;

Посещение иконной лавки;

Посещение церкви Святого Николая;

Рассказ гида о церкви;

Свободное время в церкви;

Посещение наскальных гробниц Ликийцев и Римского театра в античном городе Мира;

Обед в ресторане;

Прогулка на яхте 🛥️ по затонувшему городу Кекова;

Купание в море;

Посещения магазина оникс;

Возвращение в отели.

Церковь Святого Николая в Демре

Церковь была построена в IV веке. В VI веке храм расширили, а в VII–VIII веках храм пострадал от набегов арабов. В XI веке, при императоре Константине IX и императрице Зое, церковь ⛪ была отреставрирована и окружена стенами. В XI веке мощи Святого Николая были перевезены в город 🏙️ Бари и после этого церковь постепенно стали забывать. Этот храм был найден при раскопках только в середине XIX века. Первая реставрация прошла под руководством российских исследователей. Раскопки и реставрация храма продолжаются до сих пор.

Наскальные гробницы Демре-Мира

Античный город Мира находится в пяти минутах езды от храма Святого Николая. Здесь можно увидеть Ликийские захоронения, которые датируются IV веком до н. э. Внутри этих захоронений находились драгоценные вещи, которые обычно клали туда вместе с усопшим. И закрывалась такая гробница каменными или бронзовыми дверями.

Ликия — Страна солнца

Ликия переводится с ликийского языка как «страна солнца». Ликийцы — один из коренных народов Малой Азии и это говорит о том, что история 📖 региона начинается много тысячелетий назад, а точнее в IV веке до н. э. Ликия была очень маленьким государством, её территория занимала площадь сегодняшней Анталии.

Но это была очень демократическая страна, 2300 лет назад первый в истории человечества демократический парламент был открыт именно в Ликии. Ликийский союз состоял из двадцати трёх городов. Каждый город имел право голоса в парламенте. Но большие города имели в парламенте три голоса, а не один, как остальные города. Главу парламента выбирали каждый год из разных городов, и даже женщины могли занять эту должность.

Театр в Демре-Мира. В Турции 206 Римских театров и театр в Демре-Мира был построен во II веке н. э. и вмещал в себя 10 000 зрителей. Амфитеатр Демре четвертый по величине после Эфеса, Аспендоса и Памуккале.

Затонувший город Кекова

Название острова, происходит именно из Ликийского языка. Ликийцы называли его Кавакува. Остров 🏝️ Кекова раньше был частью материка, его длина 7. 5 км, максимальная глубина между берегом и островом составляет 105 м, а максимальная высота острова — 188 м над уровнем моря 🌊 результате землетрясения в античный период большая часть города Кекова ушла под воду. На острове уже никто не живет, единственное, здесь иногда можно увидеть коз, которых местные жители специально привозят сюда. На территории самого затонувшего города Министерство культуры и туризма Турции запрещает купаться и нырять с аквалангом.

Симена (Калекёй)

Напротив острова Кекова находится крепость Симена (Калекёй). Кале на турецком языке означает «крепость», а кёй — «посёлок». Здесь сохранилась крепость XIII века, со времён османской империи. Внутри крепости сохранился самый маленький театр римского периода. Этот театр вмещал только 400 человек. Раньше жители поселка Симена занимались в основном рыболовством, но сейчас живут за счёт туризма.

В Калекёй увидите Ликийские саркофаги. Ликийцы делали крышки саркофагов в форме перевёрнутой лодки, поскольку они занимались рыболовством, поэтому у каждого ликийца должна быть своя лодка и они верили, что в загробной жизни у них тоже должна быть своя лодка.

Какие города вы проезжаете во время экскурсии:

Кумлуджа (Kumluca)

Население города Кумлуджа 67 тысяч человек. Тут 95 % населения занимаются сельским хозяйством, выращивают различные овощи в теплицах, более других культур выращивают помидоры, поэтому символом города является помидор. Кроме этого, каждый год в мае здесь проходит фестиваль помидоров, и на этом фестивале происходит помидорная борьба.

Финике (Finike)

Население города Фенике 47 тысяч человек. Туризм в Фенике не развит, жители города занимаются рыболовством и земледелием. Здесь выращивают апельсины и, соответственно символом этого города является апельсин. Как вы уже знаете, апельсины выращивают во всех районах Анталии, но самые вкусные апельсины (и не только в Турции, но и во всём мире) выращивают именно в этом маленьком городке. В 1994 году в Калифорнии (в Америке) на соревновании «Вкус апельсина» Фенике занял первое место.

Важная информация: