Из Сиде к озеру Салда: побег от жары

Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей

Бирюзовый цвет воды, белоснежные берега — это озеро прозвали турецкими Мальдивами.

Место действительно удивительное, а еще здесь всегда на 10-12 градусов холоднее, чем в Сиде.

Вы насладитесь горными видами по дороге к озеру, узнаете любопытные факты об этой локации.

Обязательно пофотографируетесь, искупаетесь и намажетесь лечебной грязью!
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары

Что вас ожидает

Дорога к озеру

Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии.

Отдых на райских берегах

Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы.
Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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