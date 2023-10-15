Солнечная Анталья хранит множество тайн, которыми я с радостью поделюсь с вами. Вместе мы пройдем по лабиринтам Старого города Калеичи — и сквозь эпохи от Древнего Рима до современности. Вы изучите мечети и узнаете о менталитете мусульман, полюбуетесь панорамами и погуляете по гавани. Я буду ориентироваться на ваши интересы и помогу влюбиться в Анталью!

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Описание

Что вас ожидает

Эта встреча пройдет в формате дружеской приятной прогулки. Напишите мне — и мы сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и потребностям. У нас не будет экскурсии в сухом понимании этого слова, позвольте мне отойти от стандартов и погрузить вас в мир нетривиального взгляда на банальные вещи.

Старый город Калеичи — древнее место притяжения

На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море. Вам будут интересны маленький Этнографический музей Антальи, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город с необычного ракурса.

Взгляд на эпохи через их имена

Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал II, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, сельджукскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.

О религии и мечетях — понятно и увлекательно

Каким богам поклонялся основатель Антальи? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Иивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.

Организационные детали

Прогулка является обзорной: всего по чуть-чуть и немного о важном

По пути можно заглянуть перекусить или на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно)

Если захотите, за небольшую оплату можно посетить аутентичные музеи Старого города

Я всегда готова пойти вам навстречу, показать самые вкусные, недорогие места или посоветовать, где и что купить

Трансфер включен в стоимость экскурсии. Пожалуйста, уточняйте наличие трансфера заблаговременно, указав точное количество участников (указанная цена распространяется на количество из 4-х человек, включая детей). Вам нужно будет заранее написать ваши имена и фамилии + возраст детей, название и адрес отеля на турецком языке (адрес можно уточнить на ресепшен). Точная информация о точке сбора обсуждается после бронирования.