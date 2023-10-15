Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле

Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции

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Солнечная Анталья хранит множество тайн, которыми я с радостью поделюсь с вами.

Вместе мы пройдем по лабиринтам Старого города Калеичи — и сквозь эпохи от Древнего Рима до современности. Вы изучите мечети и узнаете о менталитете мусульман, полюбуетесь панорамами и погуляете по гавани. Я буду ориентироваться на ваши интересы и помогу влюбиться в Анталью!
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Из Сиде в Анталью на трансфере: истории Рая на Земле
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эта встреча пройдет в формате дружеской приятной прогулки. Напишите мне — и мы сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и потребностям. У нас не будет экскурсии в сухом понимании этого слова, позвольте мне отойти от стандартов и погрузить вас в мир нетривиального взгляда на банальные вещи.

Старый город Калеичи — древнее место притяжения

На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море. Вам будут интересны маленький Этнографический музей Антальи, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город с необычного ракурса.

Взгляд на эпохи через их имена

Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал II, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, сельджукскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.

О религии и мечетях — понятно и увлекательно

Каким богам поклонялся основатель Антальи? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Иивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.

Организационные детали

  • Прогулка является обзорной: всего по чуть-чуть и немного о важном
  • По пути можно заглянуть перекусить или на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно)
  • Если захотите, за небольшую оплату можно посетить аутентичные музеи Старого города
  • Я всегда готова пойти вам навстречу, показать самые вкусные, недорогие места или посоветовать, где и что купить

Трансфер включен в стоимость экскурсии. Пожалуйста, уточняйте наличие трансфера заблаговременно, указав точное количество участников (указанная цена распространяется на количество из 4-х человек, включая детей). Вам нужно будет заранее написать ваши имена и фамилии + возраст детей, название и адрес отеля на турецком языке (адрес можно уточнить на ресепшен). Точная информация о точке сбора обсуждается после бронирования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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