Василиса проводит ещё 2 экскурсии

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Из Сиде в древнюю Кибиру

Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности

Василиса
Василиса – представитель из Сиде
Мы отправляемся в провинцию Будур — на поиски сокровищ.

Археологические раскопки на территории Кибиры начались в 2006 году и продолжаются по сей день.

Вы осмотрите античные бани, театр и парламент, услышите о жизни древних римлян и увидите самую знаменитую мозаику в мире.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €170 за экскурсию

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Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру

Что вас ожидает

Тетраполис
Раньше Кибира, объединившись с тремя ближайшими городами, входила в крупный центр Тетраполис, и здесь даже чеканились монеты. Мы пройдёмся вдоль римских бань, увидим греко-римский театр, Стадион 🏟️ и торговую площадь Агора. Рассматривая артефакты под рассказы о быте и укладе горожан Кибира, вы погрузитесь в прошлое и почувствуете себя жителем древнего полиса. На данный момент часть города все еще скрыта землей, так что мы погадаем, что может находиться под нами и какие находки ждут археологов.

Медуза Горгона
В античном парламенте Одеон сохранился Горгонейон в виде Медузы Горгоны. Гид расскажет о маске-талисмане и ее особенностях: материале, особой технике и сакральном значении, и вы поймете, почему эта мозаика единственная в своем роде.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном авто из Сиде и обратно входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Возьмите с собой воду и наличные на личные нужды
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру
Из Сиде в древнюю Кибиру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василиса
Василиса
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов в Турции. С большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем все самое интересное о богатом прошлом и настоящем этой чудесной республики.
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Василиса проводит ещё 2 экскурсии

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