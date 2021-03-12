1 отзыв оставили туристы

Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Групповая экскурсия на автобусе к знаменитым травертинам, античному Иераполису и бассейну Клеопатры

4
1 отзыв
Анна
Анна – экскурсионное агентство из Сиде
Памуккале — настоящий природный феномен! Вы отправитесь сюда в группе до 40 человек, услышите о возникновении кальциевых террас и устроите фотосессию 📷 в этих декорациях.

Прогуляетесь 👣 по древнему городу и поймете, что из себя когда-то представляли его руины.

А еще отдохнете в бассейне Клеопатры, воды которого действительно омолаживающие.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €40 за человека

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Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы ⛰️. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак, обед и ужин, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце ☀️, — и не удержитесь от инстаграмных фотографий.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Горячие источники Карахаит. Еще один вариант, чтобы укрепить здоровье: здесь вы сможете омыться в термальной воде красного цвета и сделать грязевые маски.

Программа экскурсии 🧭

  • Сбор участников и отправление из отеля (04:00 – 05:00)
  • Остановка в горах ⛰️ для завтрака (около 08:00)
  • Посещение горячих источников Карахаит
  • Остановка на обед в ресторане (шведский стол)
  • Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры; свободное время 3 часа
  • Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
  • Отправление обратно
  • Остановка на ужин г. Чавдыр (шведский стол) (около 19:00)
  • Возвращение в отели (21:30 – 22:30)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— В программу входит посещение нескольких фабрик и знакомство с продукцией, которой славится регион
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет 🎫.

Что входит в стоимость
— Трансфер туда и обратно (сбор участников из отелей в 04:00 — 05:00; расстояние от центра Сиде до Памуккале в 312 км)
— Входной билет 🎫 в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол, чай)
— Обед и ужин (шведский стол, напитки не включены)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Входной билет 🎫 в Античный бассейн Клеопатры (для путешественников старше 12 лет): 100 TL
— Входной билет 🎫 в Античный бассейн Клеопатры (для путешественников 6-11 лет): 50 TL
— Входной билет 🎫 в горячие источники Карахаит: 10 USD

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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1 отзыв оставили туристы

12 мар 2021
Заказывала экскурсию ещё будучи в России. Сразу по Whats App со мной связались, проинформировали. За день до экскурсии подтвердили готовность группы. Микроавтобус был подан вовремя, без задержек. Гид был русскоязычным. За время экскурсии было достаточно технических остановок, а так же было трёх разовое питание. Сам Иерополис поражает своим величием, а травертиновые террасы завораживают своей красотой. Общее впечатление от экскурсии положительное. Экскурсия подходит для всех возрастов, со мной был 4-х летний ребенок. Кстати, ему предоставили отдельное место. Спасибо гиду Ильясу, водителю Али и Анне за то, что были рядом!

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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