Зеленый каньон — это настоящий райский уголок. Он расположен на территории естественного заповедника в западной части Таврских гор ⛰️. Занимающий около 14 километров площади, он считается важной составляющей огромного водохранилища, которое было образовано во время строительства плотины. Плотина, в результате сооружения которой и образовался Зеленый каньон, была возведена в конце 70-х годов прошлого века. Высота ее стен составляет около 200 метров. Дамба Оймапынар была спроектирована советскими конструкторами, а возведена строителями из Германии по специальному заказу турецких властей.
Нас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ по Зеленому каньону. Вы сможете поплавать, а также порыбачить. А после нас ждет прекрасный обед на берегу Зеленого озера.
Что входит
Тур на лодке по Зеленому Каньону
Обед в Зеленом Каньоне
Профессиональный гид
Страхование во время тура
Трансфер на комфортабельных автобусах с кондиционерами
Что не входит
Все напитки
Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.