Зеленый каньон — это настоящий райский уголок. Он расположен на территории естественного заповедника в западной части Таврских гор ⛰️. Занимающий около 14 километров площади, он считается важной составляющей огромного водохранилища, которое было образовано во время строительства плотины. Плотина, в результате сооружения которой и образовался Зеленый каньон, была возведена в конце 70-х годов прошлого века. Высота ее стен составляет около 200 метров. Дамба Оймапынар была спроектирована советскими конструкторами, а возведена строителями из Германии по специальному заказу турецких властей.

Нас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ по Зеленому каньону. Вы сможете поплавать, а также порыбачить. А после нас ждет прекрасный обед на берегу Зеленого озера.