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На лодке по Зеленому Каньону

5
9 отзывов
Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
Прогулка 👣 на лодке ⚓ по Зеленому каньону, одному из самых красивых 🤩 мест в Турции.

Настоящий райский уголок, идеальное место для пикников, качественных пейзажных фотографий и рыбалки.

Мы проплывем на лодке по кристально-чистой воде, искупаемся и пообедаем на берегу.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €40 за человека

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На лодке по Зеленому Каньону
На лодке по Зеленому Каньону

Что вы увидите

  • Зеленый каньон
  • Дамба Оймапынар
  • Акведуки
Зеленый каньон — это настоящий райский уголок. Он расположен на территории естественного заповедника в западной части Таврских гор ⛰️. Занимающий около 14 километров площади, он считается важной составляющей огромного водохранилища, которое было образовано во время строительства плотины. Плотина, в результате сооружения которой и образовался Зеленый каньон, была возведена в конце 70-х годов прошлого века. Высота ее стен составляет около 200 метров. Дамба Оймапынар была спроектирована советскими конструкторами, а возведена строителями из Германии по специальному заказу турецких властей.
Нас ждет прогулка 👣 на лодке ⚓ по Зеленому каньону. Вы сможете поплавать, а также порыбачить. А после нас ждет прекрасный обед на берегу Зеленого озера.
Что входит
  • Тур на лодке по Зеленому Каньону
  • Обед в Зеленом Каньоне
  • Профессиональный гид
  • Страхование во время тура
  • Трансфер на комфортабельных автобусах с кондиционерами
Что не входит
  • Все напитки
  • Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
На лодке по Зеленому Каньону
На лодке по Зеленому Каньону
На лодке по Зеленому Каньону
На лодке по Зеленому Каньону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Prestige T.
Prestige T.
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9 отзывов оставили туристы

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