Насиб С. – Гид из Сиде

Сиде — небольшой городок на берегу Средиземного моря 🌊.



Он привлекает размеренным пляжным отдыхом.



Но есть и другой Сиде — с античными руинами и акведуками, мечетями и водопадами.



Живописная природа и редкие исторические достопримечательности 🏛️ — все это в одном месте!