Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
Посещение мечети c четырьмя минаретами;
Посещение водопада Манавгата;
Посещение руин античного города Селекуия;
Посещение руин акведука времен Римской Империи;
Прогулкана на яхте 🛥️ по Green Lake;
Возвращение в отели.
Важная информация:
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
Гид имеет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Что входит
Трансфер в кабрио автобусах (мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
Обед
Страховка
Услуги гида.
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки во время экскурсии
Входной билет на водопад Манавгат (по желанию) (2$).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.