Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде

Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин

Приглашаю в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции.

Вы исследуете античный город Сагалассос, где когда-то кипела жизнь и друг за другом возводились торговые площади, улицы и термы.

А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде

Что вас ожидает

Сагалассос: перемещение во времени

Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Сагалассос — 17, 5 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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